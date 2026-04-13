開幕早々借金8、ドラゴンズを救うべく緊急補強です。

【写真を見る】開幕早々“借金8” ドラゴンズの救世主なるか ファイターズから金銭トレード加入の杉浦稔大投手(34) プロ13年目･経験豊富な右腕

3月27日のプロ野球開幕から勝ち星に恵まれないドラゴンズ。ドミニカ代表としてWBCを戦った新外国人アブレウや、中継ぎの柱・橋本がケガで戦線を離脱したほか、守護神・松山はケガから復帰したばかりで、万全からほど遠い状態。

そこで、手薄となった救援陣の緊急補強としてファイターズから金銭トレードでやってきたのが、杉浦稔大投手！

プロ13年目の経験豊富な右腕です。13日、杉浦投手は入団会見を行い、新天地での活躍を誓いました。

（金銭トレードで加入 杉浦稔大投手 34歳）

「ブルペンでしっかりと試合をつなぐという所が、僕に期待してくれている所だと思うので、そこを担っていけるように頑張っていきます」

リーグ最下位・借金8、悔しい敗戦が続くドラゴンズを救う存在になれるか注目です。