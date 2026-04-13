＜舐められたら負けダロ！＞は？妻・子どもに寄り添ってくれない旦那…【第3話まんが：相手の気持ち】
私はモモ（27）。旦那はカツイチ（27）です。息子のカズキ（小4）は今日公園に遊びに行っていたのですが、一緒に遊んでいた小さい子が、遊んでいる最中にケガをしてしまったそうです。そのことでカズキは相手の母親に怒られて公園を追い出されてしまったそうです。でもそれってカズキのせいなの？ そんなの追いかけっこをしたりして、たまたま相手が転ぶことだってありますよね。公園から追い出されるようなことではないんじゃないですか？ 腹が立って、相手の親に文句を言うために公園に向かいました。けれど神経質なタイプの親で、こちらを舐めていると感じたのです。
すぐにでも相手の家に行きたいのに、旦那はカズキに詰め寄っています。子どもの記憶なんて曖昧です。話を聞けば聞くほど無駄な時間だと感じてイライラします。
いい加減にしてほしいです。子どもを脅してくる大人が悪いに決まっているのに。
旦那は時計を見て言いました。
「今日はもう22時過ぎているし、明日早く帰ってくるようにするから謝罪に行こう」
は？ 何を言っているのでしょうか。
「ちょうど通り道に菓子折り用意できる店もあるから。寄って来る」
謝罪？ 菓子折り？ そんなことをしたら余計に相手を付け上がらせます。
強面の旦那・カツイチを連れて行けば、生意気な相手の母親もビビると思いました。
それで反省させて謝罪を受ければ、私もカズキの胸の内もさぞすっきりすることでしょう！
……しかし旦那はカズキの話をまったく信じず、警察の事情聴取のように問い詰めて、挙句の果てには「筋が通らない。謝罪じゃないなら相手のところには行かない」と言うのです。
子どものためにならないのに通す筋なんて捨ててしまえ！！ と心底思います。
自分の家族より「筋を通すこと」に固執する旦那にはガッカリです……。
相手に言われっぱなしで終わるなんて私には考えられません。その気持ちに旦那は寄り添ってくれないのです。
家族を大事にすることも筋なのでは……？ 納得がいかない出来事でした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香
すぐにでも相手の家に行きたいのに、旦那はカズキに詰め寄っています。子どもの記憶なんて曖昧です。話を聞けば聞くほど無駄な時間だと感じてイライラします。
いい加減にしてほしいです。子どもを脅してくる大人が悪いに決まっているのに。
旦那は時計を見て言いました。
「今日はもう22時過ぎているし、明日早く帰ってくるようにするから謝罪に行こう」
は？ 何を言っているのでしょうか。
「ちょうど通り道に菓子折り用意できる店もあるから。寄って来る」
謝罪？ 菓子折り？ そんなことをしたら余計に相手を付け上がらせます。
強面の旦那・カツイチを連れて行けば、生意気な相手の母親もビビると思いました。
それで反省させて謝罪を受ければ、私もカズキの胸の内もさぞすっきりすることでしょう！
……しかし旦那はカズキの話をまったく信じず、警察の事情聴取のように問い詰めて、挙句の果てには「筋が通らない。謝罪じゃないなら相手のところには行かない」と言うのです。
子どものためにならないのに通す筋なんて捨ててしまえ！！ と心底思います。
自分の家族より「筋を通すこと」に固執する旦那にはガッカリです……。
相手に言われっぱなしで終わるなんて私には考えられません。その気持ちに旦那は寄り添ってくれないのです。
家族を大事にすることも筋なのでは……？ 納得がいかない出来事でした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香