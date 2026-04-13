【バツ2男と結婚します！？】過去は気にしなくていい？彼の言葉にモヤる…＜第12話＞#4コマ母道場
誰にだって、掘り返されたくない黒歴史のひとつやふたつはあるものではないでしょうか。ましてそれが、自分ひとりだけの問題ではない出来事だったとしたら……相手のことを思えば、できるだけ秘密にしておきたいもの。でも、事情があって「どうしても知りたい」と迫る人が現れたら？ あなたなら、話しますか？ それとも話しませんか？
第12話 今を生きている【ルカの気持ち】
【編集部コメント】
うーーん……「今を生きている」ですかぁ……。確かに「今」を生きてはいるし、「今」を目いっぱい生きていくのは大切ですよね。でもルカさんが聞いているのは「今」をどう生きているのかということではなくて、ユキナさんやもうひとりの元妻さんとの離婚理由です。聞かれていることに答えないで、都合のいい、言いたいことだけを言っている時点で、話がかみ合っていませんね。果たしてルカさんはどう思うのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
第12話 今を生きている【ルカの気持ち】
【編集部コメント】
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび