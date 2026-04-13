お笑いコンビ、共犯者の洋平さん26歳が急逝 所属事務所が公表
お笑いコンビ、共犯者の洋平さんが4月10日（金）に急逝したと、所属事務所の松竹芸能が4月13日（月）に公式サイトで公表した。
【写真】お笑いコンビ、共犯者の国京と洋平さん
■急性の疾患によるものか
洋平さんは1999年7月8日生まれの26歳。相方の国京と2020年9月にコンビを結成し、昨年の「M‐1グランプリ2025」では準々決勝まで進んでいた。
松竹芸能はこの日「弊社所属の共犯者 洋平（本名：鈴木洋平）が、2026年4月10日（金）、急逝いたしました」と報告。「あまりに突然の出来事に、所属タレント、スタッフ一同、未だ現実を受け止めきれず、深い悲しみに暮れております」とし、「原因につきましては現在確認中ではございますが、医師からは急性の疾患によるものと伺っております」と明かした。
続けて「生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」とつづり、「最後になりますが、ご遺族ならびに関係者の深い悲しみにご配慮いただき、憶測や誤解に基づく記事の掲載やSNS等での発信等は、厳にお控えいただきますよう切にお願い申し上げます」と告げた。
突然の訃報にSNSでは「嘘だと言って下さい」「去年のM-1で準々決勝まで進んで話題になった共犯者が…」「御冥福をお祈りします」などと悲しみの声が広がっている。
【写真】お笑いコンビ、共犯者の国京と洋平さん
■急性の疾患によるものか
洋平さんは1999年7月8日生まれの26歳。相方の国京と2020年9月にコンビを結成し、昨年の「M‐1グランプリ2025」では準々決勝まで進んでいた。
松竹芸能はこの日「弊社所属の共犯者 洋平（本名：鈴木洋平）が、2026年4月10日（金）、急逝いたしました」と報告。「あまりに突然の出来事に、所属タレント、スタッフ一同、未だ現実を受け止めきれず、深い悲しみに暮れております」とし、「原因につきましては現在確認中ではございますが、医師からは急性の疾患によるものと伺っております」と明かした。
突然の訃報にSNSでは「嘘だと言って下さい」「去年のM-1で準々決勝まで進んで話題になった共犯者が…」「御冥福をお祈りします」などと悲しみの声が広がっている。