車いすバスケットボールの九州大会が長崎市開かれ、地元チームが熱戦を繰り広げました。

長崎市の県立総合体育館で開かれた車いすバスケの九州大会。

地元チームの「長崎サンライズ」の後援会が、競技力向上と障害への理解を深めようと40年前から開催していて、今年は9チームの強豪が参加しました。

7年ぶりの王座奪還を目指す長崎サンライズは決勝戦で、韓国から参加した「大邱」と対戦。

エース・溝口選手や高野選手を中心に得点を重ねましたが、43対72で敗戦。

3年連続の準優勝となりました。

（長崎サンライズ 溝口 良太 主将）

「負けてしまったのは悔しいが、全然 悪い試合内容ではなかったと思う。

良いところは次もどんどん活かしていけるように、まずは九州で1番を取って天皇杯に出られるように練習を頑張る」

（Ponte Roda代表兼長崎サンライズHC 小森 峻さん）

「長崎サンライズが、競技力をしっかり上げていって、天皇杯を継続して目指せるチームづくりをしていきたい」

長崎サンライズは、天皇杯出場をかけた7月の九州予選に向けて、練習に励みます。