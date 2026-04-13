京都・南丹市で子どもとみられる遺体 警察が身元確認急ぐ

京都府南丹市の山中で子どもとみられる遺体が見つかったことが4月13日、捜査関係者への取材で分かりました。

【写真を見る】【速報】子どもとみられる遺体 京都・南丹市の山中で見つかる 行方不明男児（11）との関連捜査 遺体はフリース・長ズボン着用も靴は履かず、死後「相当な期間がたっている」

南丹市では園部小学校6年の安達結希さん（11）が3月23日から行方不明になっていて、警察が遺体の身元の確認を急いでいます。

園部小学校6年の安達結希さん（11）は3月23日午前8時ごろ、父親が車で学校のそばまで送り届けたのを最後に、行方が分からなくなっています。

【21:15更新】子どもとみられる遺体は「相当な期間がたっている。1日、2日ではない」 行方不明男児（11）との関連捜査

京都府南丹市の山中で今月13日に見つかった子どもとみられる遺体は、死亡してから1日、2日ではなく、相当な期間がたっていたことが警察への取材で分かりました。

遺体はフリースと長ズボンをはき、靴下もはいていたものの、靴ははいていなかったということです。

先月23日から行方不明になっている南丹市立園部小学校6年の安達結希さん（11）を捜索中の警察官が今月13日午後4時45分頃、南丹市園部町の山林の中であお向けに倒れている遺体を見つけたということです。

遺体の年齢や性別は分かっていませんが、濃紺のような色のフリースとベージュのような色の長ズボンをはき、靴下もはいていたものの、靴ははいていなかったということです。

遺体は亡くなってから1日、2日ではない相当な期間がたっていて、司法解剖をして亡くなった時期を明らかにするということです。

南丹市では、園部小学校6年の安達結希さん（11）が先月23日、父親に車で学校のそばに送ってもらったのを最後に行方が分からなくなっています。

警察は連日、捜索を続けていて、先月29日には南丹市内の山中で安達さんの通学かばんが、今月12日には別の山中で安達さんのものとみられる靴が見つかっていました。

警察は遺体の身元の確認を進めるとともに、安達さんとの関連を調べています。

【20:58更新】フリースと長ズボン着用も靴はかず 行方不明男児（11）との関連捜査

京都府南丹市の山中で今月13日に見つかった子どもとみられる遺体は、フリースと長ズボンをはき、靴下もはいていたものの、靴ははいていなかったことが警察への取材で分かりました。

先月23日から行方不明になっている南丹市立園部小学校6年の安達結希さん（11）を捜索中の警察官が今月13日午後4時45分頃、南丹市園部町の山林の中であお向けに倒れている遺体を見つけたということです。

遺体の年齢や性別は分かっていませんが、濃紺のような色のフリースとベージュのような色の長ズボンをはき、靴下もはいていたものの、靴ははいていなかったということです。

遺体は亡くなってから相当な期間がたっているということで、司法解剖をして亡くなった時期を明らかにするということです。

南丹市では、園部小学校6年の安達結希さん（11）が先月23日、父親に車で学校のそばに送ってもらったのを最後に行方が分からなくなっています。

安達さんの情報提供を求めて南丹市内で配られたチラシには、行方不明当時の服装は、胸に「84」と書かれた灰色のトレーナーに濃紺のフリースを着て、ベージュ色の長ズボンに黒色のスニーカーをはき、黒色のネックウォーマーを着けていたと記載されていました。

警察は連日、捜索を続けていて、先月29日には南丹市内の山中で安達さんの通学かばんが、今月12日には別の山中で安達さんのものとみられる靴が見つかっていました。

警察は遺体の身元の確認を進めるとともに、安達さんとの関連を調べています。

【20:40更新】京都府警南丹署前から最新情報（MBS中野広大アナウンサーの報告）

子どもとみられる遺体が見つかったのは京都府南丹市の山中です。南丹市では園部小学校6年の安達結希さん（11）が3月23日、父親に車で学校のそばに送ってもらったのを最後に行方が分からなくなっています。

警察が連日、捜索を続けていてこれまでに安達さんの通学かばんや安達さんのものとみられる靴が見つかっていました。



警察は遺体の身元確認を進めるとともに男子児童との関連を調べています。

３月２９日にランリュック発見 以後しばらく手がかりなし

園部小学校6年の安達結希さん（11）は3月23日午前8時ごろ、父親が車で学校のそばまで送り届けたのを最後に、行方が分からなくなっています。

この日、園部小では卒業式が実施されましたが、安達さんは登校しておらず、卒業式が終わった午前11時45分ごろに、学校から保護者へ連絡したことで、行方不明になっていることが分かりました。



校内に設置された防犯カメラにも、安達さんの姿は映っていなかったということです。



3月29日には、園部小から北西に約3km離れた山中で、親族が安達さんの黄色いランリュック（通学用かばん）を発見。



ランリュックが見つかった場所の付近一帯は、地元の消防団が3月24日・25日・28日に捜索していましたが、その際はランリュックは見つかっていなかったということです。

４月１２日に「児童が履いていたのと同じ形の黒い靴」みつかる

その後、新たな手がかりが見つからない状況が続いていましたが、園部小から直線距離で南西に約6km離れた山中で4月12日、児童が履いていたとみられる黒色の靴が見つかっていました。