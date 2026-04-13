ボートレース江戸川の6日間シリーズ（準優勝戦2個レース制）が13日に開幕した。

藤原仙二（22＝滋賀）は水面が荒れ始めて、安定板が装着された9Rで2着。1マークは5コースから思い切りのいい全速ターンで攻めた。インから押し切った中亮太には一歩及ばなかったが、波が立つ状況の中で果敢なレースを披露した。

コンビを組む56号機は2連対率が48.2％（前検日時点）の優良エンジン。「前検にプロペラを叩いて反応が出たし本体は間違いなくいい。ただ、足は全体的に良さそうだけど数字ほどではない。出足でも伸びでもいいので、もう少しパンチを出したい」と、納得はしていないものの、波やウネリに負けない力強さは感じられた。

初日終了時点の現勝率（26年後期適用）は6.68で初のA1昇級が確定的な状況。「注意力が散漫なのか、いつも期の初めにフライングを切ってしまう。それに勝率は上がっているけど、2節前にG2（3月17〜22日、からつMB大賞）を初めて走らせてもらった時に、まだまだだなと思いました」と、自らに手厳しいが腕を上げ、力を付けているのは間違いない。

2日目は6R2号艇、10R6号艇の2走。硬軟自在に立ち回って、ポイントを積み重ねる。