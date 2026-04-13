女優の菅野美穂（48）と山時聡真（20）が13日、都内でダブル主演を務める映画「90メートル」（監督中川駿）の公開舞台御礼あいさつに出席した。

人生の岐路に立つ高校3年生の息子と難病を抱える母の愛と絆を描く感動作。菅野はネタバレに配慮しながら「誰かが死ぬ話ではない。未来を感じていただけるのではないか」と見どころを語った。

イベントでは視聴者からの悩みにも回答した。奮闘する社会人に向けて気合の入る一言を求められると、菅野は突然アントニオ猪木さんのものまねを披露。「皆さん元気ですか！！元気があれば、何でもできる。気合だ！気合だ！気合だ！気合だ〜〜！！」と口にし、爆笑を誘った。

本家ばりの気合注入の儀式には、息子役の山時も巻き込んだ。大女優の体を張ったエールに山時は「一発芸なんてぬるいですね」と感心していた。

菅野は質問の投稿者に代わって、山時に“闘魂注入”も行った。「元気があれば、何でもできる！！元気ですか！！」と叫び、山時の背中に闘魂を入れた。気合を入れられた山時は「結構強かった」と驚いていた。菅野のド迫力エールに会場からは大きな拍手が巻き起こっていた。