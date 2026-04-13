お笑いコンビ「サバンナ」八木真澄（51）が12日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（後10・00）にゲスト出演。住宅購入のお勧めを明かした。

番組では八木について銀行員でも取得が難しい、合格率およそ12パーセントの超難関国家資格、ファイナンシャルプランナー（FP）1級を持つお金の専門家と紹介した。またFP1級だけでなく、仕事として株式などの金融商品を勧めたり販売したりできる一種外務員資格も取得。まさにお金のプロと表現した。

この日は八木を講師として、お金の授業が行われた。生徒役の元AKB48でタレントの横山由依は「おうちを買うってなったとしたら、今東京って凄い高いって目にするんですけれど、戸建てがいいのか、マンションがいいのか。買うがいいのか、賃貸がいいのかっていうのは、あるんですか」と質問した。

これに八木は「新築戸建てです」と即答。理由については「まず今高いですよね」と言い、「で僕がお勧めしているのはダーチャスタイルっていう」と続けた。

ダーチャスタイルとはロシアの方式だと言い、モスクワは家賃が非常に高いが「金曜日の夜に電車に乗って2時間かけて郊外に行かれるんですよ。そこに別荘を持っておられます。そこで野菜とか作って家庭菜園して、また2時間かけて日曜日の夜にモスクワに戻ってこられます。二拠点生活をされているんですよ」と説明した。

裕福な家庭がそうしているのではなく「一般的な方がそういうやりなんですよ」と八木。そのスタイルを取り入れると家を建てるのは郊外が良いとし、「それを実際にやっているのが僕です」と強調した。

八木は大阪と東京で二拠点生活をしていると言い、「（東京・）目黒区で働く用の家があって、家族は大阪でやっているっていう」と東京では賃貸マンションに住み、大阪に4LDKの家を持っていると語った。

目黒の賃貸は「8万5000円です」と比較的安い物件に住んでいると明かし、「ほんまにね、東京って異常じゃないですか」と語りダーチャスタイルを視野に入れると選択肢の幅が広がるとした。