鈴鹿央士、恋人役女性MCとの“生々しすぎる”やりとりで頭抱える「終わったぁ…」

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

4月9日（木）に放送された同番組には、スタジオゲストとして鈴鹿央士とTravis Japanの七五三掛龍也が出演した。

鈴鹿は鈴木とともに、“恋人をシラフで自宅に誘うシチュエーション”を演じることに。そのやりとりを山里に「なんちゅう生々しさ…！」と笑われてしまい…。

【映像】鈴鹿央士が鈴木愛理をお家デートに誘ったら…「なんちゅう生々しさ…！」

今回の番組のテーマは、「シラフで使えるあざとテク」。最近、若者の間ではお酒を飲まない人が増えており、シラフでデートをするのが新常識となっているよう。

“お家デートの誘われ方”という話題では、鈴木が「好きであればあるほど（お酒の勢いで誘うのではなく）シラフのほうが嬉しい」と発言。

そのうえで、「お家に来てから酔っ払ってくれるのはいい」とし、「お酒がないと言えないってことを、あえてお酒なしで突破してきてくれることに男気を感じる」と語った。

この話の流れで鈴鹿は、鈴木をシラフでお家デートに誘うシチュエーションを演じてみることに。2人は付き合っていて、デートの帰り際という設定だ。

他愛のない会話を経て鈴鹿は、「なんか寂しいね、バイバイするの」とポツリ。さらに「明日お休みだっけ？」と尋ね、鈴木が「うん、お休み」と答えると、覚悟を決めたのか、「お家来る？」とストレートに誘った。

「お家…？」と戸惑いつつも嬉しさをにじませたような鈴木は、やがて「うん」と照れたように同意。鈴鹿との間に流れるドキドキの空気に耐え切れなくなった山里は、「ちょっと待ってくれよ、おい…なんちゅう生々しさ！」とツッコみ、スタジオを笑わせた。

駆け引きゼロのストレートな誘いに、相手役の鈴木もビックリ。「もう（家に）行くしかないですこれは！」と、鈴鹿流の“シラフお家デートお誘いテク”に驚いていた。

一方で鈴鹿本人は、恥ずかしさでいっぱい。「終わったぁ…」と手で顔を覆ってうなだれた。