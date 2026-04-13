東京ソラマチ5階「スペース634」にて、『ちいかわぽけっと POP UP STORE』第2弾が開催中。『ちいかわぽけっと』のアプリ1周年を記念したポップアップイベントで、公式グッズ第2弾「フルーツ衣装」「ファンタジー衣装」の販売に加えて、フォトスポットやスタンプラリー、バルーン配布など盛りだくさんの内容になっている。ちいかわ好きの筆者がさっそく会場に行ってきたので、見どころをたっぷりレポートしたい。

（関連：【写真多数】かわいすぎる『ちいかわぽけっと POP UP STORE』の様子）

会期は4月10日～5月10日、10:00～21:00（バルーン配布・スタンプラリー受付は20:30まで）。東京を皮切りに、仙台・大阪・福岡・名古屋でも順次展開予定だ。

■会場の雰囲気

会場に入ると、まず目に飛び込んでくるのが1周年記念の特設撮影スポット。壁一面に広がる大きなアートで、開いた絵本の上にちいかわたちが勢揃いしている。中央にはりんごの木、頭に赤いリボンをつけたちいかわ、剣を持ったハチワレ、齧った形跡のあるりんごを手にしたうさぎ……と、よく見ると白雪姫の世界がベースになっているようだ。鏡の中から覗くモモンガは、さしずめ魔女のポジションだろうか。

おとぎ話の登場人物にちいかわたちがなりきっている様子がなんともかわいらしく、お祝い感もたっぷり。1st Anniversaryのロゴも華やかで、フォトスポットとしてもかなり映える一角だ。

壁沿いには、ゴールドのフレームに入った鏡風のキャラクターパネルも並んでいる。3枚それぞれ組み合わせが違っていて、おめかし衣装を着たキャラクターたちが額縁の中にちょこんと収まっている姿がたまらない。

■フルーツ衣装エリア

まずはフルーツ衣装エリアから。壁沿いには、もも・ブルーベリー・チョコバナナ・バナナ・ぶどうなど、いろんなフルーツの衣装を着たキャラクターパネルがずらっと並ぶ。可愛すぎるフルーツの大行進に、ファンなら悶絶すること間違いなし。

もちろんこちらにもフォトスポットとして使えるパネルコーナーが。フルーツをモチーフにしたマスコットをいくつか買ってから、パネルの前で“ぬい活”するのも楽しそうだ。

個人的にたまらなかったのが、フルーツ衣装のキウイ姿のくりまんじゅう。頭にフルーツを乗せ、某キウイブランドのシールのようなものが貼られている（！）。

■ファンタジー衣装エリア

そしてもうひとつの目玉が、ファンタジー衣装エリアだ。フルーツのパステルカラーから一転、紫をベースにしたピクセルアート風の装飾に切り替わる。壁面にはドット絵の剣や鍵が散りばめられていて、雰囲気はまさにRPGの世界。

赤いマントをなびかせ大剣を握った勇者ちいかわと、おそらく僧侶ポジションのハチワレ。杖を手にしている……が、よく見ると薬草をもぐもぐ食べている。とんがり帽子の魔法使いうさぎは、杖の構えといい表情といい、なかなかの馴染みっぷりで安心感すらある……のだが、こちらも口元をよく見ると同じ草をはんでいる始末。つまりはこのパーティ、だいぶ自由である（笑）。

ファンタジー衣装のTシャツには、岩に刺さったエクスカリバーのような大剣をちいかわが必死に引き抜こうとしている姿も。「このパーティで本当に大丈夫……？」と思わず心配になる感じごとかわいい、まさに“ちいかわワールド”全開のグッズだ。

■グッズ

グッズもかなりの充実ぶりだった。フルーツとファンタジーシリーズを中心に、マスコット、Tシャツ、トートバッグ、アクリルスタンド、ハンドタオル、クリアファイル、缶バッジなどがずらり。

なかでもインパクトがあったのが、壁一面に吊り下げられたマスコット（ボールチェーン付きぬいぐるみ）の物量だ。いちご、ブルーベリー、バナナ……色とりどりのマスコットが壁を埋め尽くしていて、売り場に入った瞬間にちょっと圧倒される。「ちいぽけ」公式グッズ第1弾の江戸とピクニックも含めて種類がとにかく多く、どの子を連れて帰るか選ぶだけでもかなり迷いそうだ。

中央のグッズ展示テーブルでは、ぬいぐるみやタオル、クリアファイルなどが一覧で見られるようになっていて、モニターには1周年ビジュアルが流れている。

ファンタジーのアクリルスタンドは、魔法使い・勇者・騎士など、それぞれのロールの衣装をまとったちいかわたちが小さく並ぶ姿がたまらない。ミニチュア感たっぷりで、これは全員揃えて机の上に並べたくなる。

ハンドタオルは両テーマとも絵柄がかわいくて実用的だし、ファンタジー側のTシャツやトートバッグはブラック基調でデイリー使いしやすそうなデザイン。どれもこれもかわいくて、気づいたらカゴがいっぱいになっている危険なタイプの売り場である。

■スタンプラリー＆バルーン配布

今回のPOPUPでは、グッズだけでなく、参加型の仕掛けも用意されている。東京ソラマチ館内3か所を回るスタンプラリーだ。スタンプは5Fのスペース634、3F、2Fに設置されていて、3つすべて集めると「ちいぽけオリジナル缶バッジ」がもらえる。

スタンプのデザインはちいかわ・ハチワレ・うさぎとそれぞれ異なっていて、ひとつ押すたびにちょっとうれしい。会場の5階だけで完結せず、館内をぶらぶら歩きながら集める仕掛けになっているので、イベントの“おでかけ感”もぐっと増す。

さらには、POP UP限定バルーンの配布も。2種類とも、どちらもここでしか手に入らない非売品だ。なお、バルーン配布とスタンプラリーの受付は20:30までなので、狙っている方は早めに行くのがおすすめだ。

会期は5月10日まで。忙しい毎日の息抜きに、ちいかわの世界にたっぷり浸かりに行ってみてはいかがだろうか。

（文＝すなくじら）