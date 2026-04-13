クレープに包まれたキティのぬいぐるみチャーム3種が登場！　「マリオンクレープ×ハローキティ」コラボBOOK発売へ

創業50周年を迎えた人気クレープ店「マリオンクレープ」とハローキティがコラボレーションした『マリオンクレープ × HELLO KITTY ぬいぐるみチャームBOOK』が、4月30日に宝島社より発売されることが発表された。

マリオンクレープ × HELLO KITTY ぬいぐるみチャーム

本商品は、クレープに包まれたハローキティのぬいぐるみチャームが付属するブック。マリオンクレープの人気メニュー「いちごスペシャル」「いちごチョコショコラ」「チョコミントクッキー」の3種をモチーフにした全3種が展開される。各バージョンが個別の商品として発売される。

ぬいぐるみチャームには、マリオンクレープのシンボルである赤いギンガムチェックの包み紙が再現されているほか、キティの顔についたクリームなど、各メニューの特徴を細部まで落とし込んだデザインとなっている。「いちごスペシャルver.」はいちごモチーフのリボン、「いちごチョコショコラver.」はチョコレートのリボン、「チョコミントクッキーver.」はココアクッキーのリボンをつけたキティがそれぞれデザインされている。

誌面では、1976年に渋谷で創業したマリオンクレープの歴史や歴代ユニフォームの変遷など、50年にわたる同店の魅力を紹介する内容が収録される。

販売は宝島チャンネル、ローソン、HMV&BOOKS onlineにて取り扱われる。在庫がなくなり次第販売終了となる。なお、一部店舗では取り扱いがない場合がある。

（リアルサウンド ブック編集部）