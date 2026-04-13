アメリカがホルムズ海峡の封鎖を表明。影響はいつまで続くのでしょうか…

【写真を見る】専門家｢夏以降も覚悟を｣トランプ大統領 ホルムズ海峡“逆封鎖”へ 原油価格どうなる?暮らしへの影響は?

（トランプ大統領 4月12日）

「あす10時に封鎖措置が発動する。イランが石油を販売できないよう他国と協力して取り組んでいる。極めて効果的な措置となるだろう」

戦闘終結に向けた協議が合意に至らなかったことを受け、トランプ大統領は日本時間きょう午後11時から、ホルムズ海峡の封鎖措置を始めると表明しました。





「交渉決裂」最大の要因は？

イランの港に出入りする全ての船舶が対象としていますが、「イラン以外の港に出入りする船舶については、航行の自由を妨げない」としています。

今後、中東情勢はどうなるのか。専門家に聞きました。



（慶応義塾大学 田中浩一郎教授）

Q.戦闘終結の交渉が決裂した最大の要因は？

「トランプ大統領が言ったほど、（交渉の）中身が詰められていなかった。トランプ大統領の個人的な利益のために停戦をアメリカが呼びかけた。蓋を開けてみたら何も溝は埋まっていなかった。かなり無駄な時間を過ごした」

原油価格どうなる？暮らしへの影響は？

トランプ大統領は封鎖措置について、「イランが好きな相手に石油を売って利益を得ることは許さない」として、イランへの圧力強化だと説明しています。



（田中教授）

「アメリカが言っているのは、ホルムズ海峡を完全にブロックする。とてつもなく次元の違う話になってきた。こういう行動を発表すれば、原油価格はさらに上がる。きょうもすでに上がっている。実際にペルシャ湾に出入りする船舶を阻止するということを始めれば、またその段階で高くなる」

Q.暮らしへの影響は？

「少なくとも、夏を越えた後も今のような状況が続くことを覚悟しておかないといけない。ホルムズ海峡の“封鎖合戦”が続けば、日本やアジア 世界への影響が一層続く。そして、影響の深刻さも増していく」