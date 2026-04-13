&TEAM（エンティーム）が本日放送の『DayDay.』（日本テレビ系）に揃って出演。番組やグループ公式Xにパフォーマンス動画とオフショットが公開され、注目を集めている。

【動画＆写真】①迫力と美しさ！&TEAMの「We on Fire」パフォーマンス ②③番組オフショット ④“2種類のFUMA”ショット ⑤「We on Fire」MV ⑥～14 漆黒衣装のコンセプトフォト

■&TEAM黒衣装で「We on Fire」を披露！パフォーマンス一部動画＆オフショットに歓喜の声

番組では、&TEAMが4月21日にリリースする3rd EP『We on Fire』のタイトル曲「We on Fire」をTV初披露。&TEAMならではの一体感と迫力あるステージで魅了し、視聴者の視線を釘付けにした。

放送後、番組のTikTokには、放送されたパフォーマンスをサイドから捉えた動画が公開。メンバーたちのダンスのシンクロぶりと美しいフォーメーションに驚かされる。

他にも番組の公式Xには、メンバーとの集合ショットが公開。メンバーはパフォーマンス時、それぞれの個性に合わせたデザインが印象的な黒の衣装を纏い、微笑みながら手で“D”の形を作った『DayDay.』ポーズを披露した。投稿には「放送後にMCと撮影したTikTok動画も公開予定」とあり、ファンの期待を高めている。

一方、グループの公式Xには、ピースしたり両手を広げたりと、思い思いにポーズするメンバーの集合ショットと、番組の曜日メンバーとしても活躍したFUMA（フウマ）のソロカットが公開されている。

SNSでは、「衣装も髪型もメイクも満点ビジュ」「いよいよカムバックな感じ！」「一糸乱れぬダンスが本当にかっこいい」「メンバーの気合い感じました！」「動画楽しみにしてます！」など、熱い反応が寄せられている。

■FUMA、金髪アップバングの “2種類のFUMA”を披露

なお、FUMAは、メンバー公式Xに投稿し、「今日は&TEAMの『We on Fire』をDayDay.で初披露させていただきました~‼︎」と報告。「なので今日は2種類のFUMAですっ」と、金髪アップバングが麗しいスーツ姿と、パフォーマンス時の黒の衣装、2通りのオフショットを披露している。

■動画：本日公開！ &TEAM「We on Fire」Official MV

■写真：漆黒の正装で際立つビジュアル！&TEAM「We on Fire」コンセプトフォト