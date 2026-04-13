　13日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比110円高の5万6690円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万6502.77円に対しては187.23円高。出来高は1145枚となっている。

　TOPIX先物期近は3735.5ポイントと前日比6.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は12.49ポイント高で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 56690　　　　　+110　　　　1145
日経225mini 　　　　　　 56700　　　　　+120　　　 26108
TOPIX先物 　　　　　　　3735.5　　　　　+6.5　　　　2062
JPX日経400先物　　　　　 33790　　　　　 +65　　　　 117
グロース指数先物　　　　　 738　　　　　　+1　　　　 162
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース