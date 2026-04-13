日経225先物：13日19時＝110円高、5万6690円
13日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比110円高の5万6690円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万6502.77円に対しては187.23円高。出来高は1145枚となっている。
TOPIX先物期近は3735.5ポイントと前日比6.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は12.49ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56690 +110 1145
日経225mini 56700 +120 26108
TOPIX先物 3735.5 +6.5 2062
JPX日経400先物 33790 +65 117
グロース指数先物 738 +1 162
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3735.5ポイントと前日比6.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は12.49ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56690 +110 1145
日経225mini 56700 +120 26108
TOPIX先物 3735.5 +6.5 2062
JPX日経400先物 33790 +65 117
グロース指数先物 738 +1 162
東証REIT指数先物 売買不成立
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