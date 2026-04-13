ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【4月14日 関東の天気】今週は…大雨・寒さナシ！ 【4月14日 関東の天気】今週は…大雨・寒さナシ！ 【4月14日 関東の天気】今週は…大雨・寒さナシ！ 2026年4月13日 19時3分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 4月14日の関東の天気を山形純菜キャスター、坂口愛美気象予報士がお伝えします。・気温上昇 13日も夏日続々・今週も雲優勢 雨はいつ降る?・過ごしやすい一週間 極端な寒さナシ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 世界初！海底「レアアース泥」回収 内閣府チームリーダーに聞く！採鉱大作戦と“国産化”への道筋【ひるおび】 関連情報（BiZ PAGE＋） 工場, 商店街, 明大前, デイサービス, 鎌倉, 老人ホーム, 徳島, 介護, 上田, 神奈川