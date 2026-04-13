ミラノ・コルティナ五輪、フィギュアスケートペア金メダルの“りくりゅう”こと三浦璃来選手&木原龍一選手が13日、都内の「MAO RINK TACHIKAWA TACHIHI」で行われた所属先の木下グループ入社式で演技を披露しました。

新入社員の見守る前で華麗な演技を披露したりくりゅうペア。木原選手が三浦選手をリフトし演技を終えると大きな拍手が送られました。

演技後に氷上でマイクを持った三浦選手は「新しい環境に入り楽しみな気持ちと不安な気持ち、たくさんあると思います。私たちも競技を始めたときはそういった気持ちでいっぱいでした」と、新入社員に語りかけます。

「私たちもそういったときは何事もポジティブに変換して考えたり、逆境の中でも常に楽しもうとする気持ちを大切にしてきました」と続けた三浦選手。しかしその後、言葉に詰まりカンペを取り出して読み始めると、隣の木原選手はがっくしと言わんばかりの大きなリアクションを見せました。

なんとか最後まで挨拶を終え、新入社員にエールを送った2人。式後の取材では木原選手が「2人でコメントを練習してきて、呪文のようにずっと唱え続けてきた。璃来ちゃんは緊急用でメモを書いていたのですが、(話す内容が)飛んじゃったらしく……」と笑顔で明かします。

これに三浦選手は「本当は見ないように完璧に覚えて挑んだんですけど、やはりあまり慣れないコメントだったので頭が真っ白になってしまいました(笑)」と話しました。

2人はこれが初めての入社式参加。「新鮮な体験をさせていただいた。(新入社員と)年齢が近いので『入社式はこんな感じなんだな』と」(三浦選手)、「皆様の新しいスタートに一緒に関わらせていただいて、すごく貴重な経験」(木原選手)と、門出に携われたことを喜びました。