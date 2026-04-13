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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年4月13日は、古いPCや車などUSB-Aポートしかない場面で活躍するUGREEN（ユーグリーン）の「USB 3.0＆USB-C変換アダプタ」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

UGREEN USB Type-C 変換アダプタ USB 3.1 Type C メス to USB 3.0 オス 変換 10Gbps QC3.0 急速充電と高速データ転送同期 Windows 10 / Mac OS対応 MacBook iPad Pro iPhone 13/12/11 Pro Maxなどに対応 紛失防止ストラップ付き 639円 （29%オフ） Amazonで見る PR PR

コスパに優れたUGREENの「USB-A 3.0＆USB-C変換アダプタ」。今だけ29％オフとさらにお得

UGREEN（ユーグリーン）の「USB 3.0＆USB-C変換アダプタ」が29%オフ。USB-C（メス）からUSB-A（オス）に変換できるUSBアダプタがお買い得。

「PCのUSB-Aポートに挿してデータを転送したい」「モバイルバッテリーがUSB-Aポートしか使えない」。

USB-AからCへ移行が進む中、異なる規格のケーブルをそれぞれ揃えるのは面倒。そんな問題をサクッと解決してくれるアイテムがお買い得ですよ。

高速データ転送や急速充電にも対応。使い勝手抜群です

USB 3.1 Gen 2規格に対応し、最大10Gbpsの高速データ転送が可能。大容量の動画や写真データを短時間でストレスなく転送できます。

また、QC（Quick Charge）3.0および2.0、AFC（Adaptive Fast Charging）、FCP（Fast Charge Protocol）といった急速充電テクノロジーを搭載。

最大18W出力でスマホやタブレットの急速充電にも対応。忙しい朝や外出前の短時間でもしっかりとバッテリーを充電できますよ。

耐久性＆安全性も折り紙つき。コンパクトなサイズ感で持ち運びやすいですよ

本体の素材には放熱性に優れたアルミニウム合金を使用。高級感がありながら、高い堅牢性＆耐久性を備えています。

短絡、過充電、過熱などからデバイスを守る安全保護機能も充実。

メッキ加工を施したコネクタ部は無理な力を入れずに抜き差しが可能。サビにくく、長期間使用しても接触不良が起きづらいのもGOODです。

コンパクト設計で持ち運びやすく、紛失防止に役立つストラップ付き。旅行や出張先でも安心して使える変換アダプタですよ。

UGREEN USB Type-C 変換アダプタ USB 3.1 Type C メス to USB 3.0 オス 変換 10Gbps QC3.0 急速充電と高速データ転送同期 Windows 10 / Mac OS対応 MacBook iPad Pro iPhone 13/12/11 Pro Maxなどに対応 紛失防止ストラップ付き 639円 （29%オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年4月13日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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