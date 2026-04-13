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使わぬ絵文字にたたりなし。

みなさんは、職場の同僚または上司とのやり取りで絵文字を使ったことがありますか？ 日本だと社内メールやコミュニケーションツール、LINEでのやり取りで絵文字やステッカー、スタンプを使う人って結構いません？

今回、心理学の実験で、職場におけるやり取りで絵文字を使うと、同僚から｢仕事ができない人認定｣されるかもしれないことがわかったそうですよ。ただ、100%そう思われるのかというとそうではないみたいで、細かい条件次第なのだとか。

研究が示した絵文字の評価

オタワ大学の研究チームは、243人の成人ボランティア（男性134人、女性109人）を対象に、職場を想定した架空のインスタントメッセージへの反応を調べました。絵文字ありとなしのメッセージを提示して、どのような評価を下すかを比較したそう。

結果はこれでもかってくらいハッキリしていて、絵文字を使わないメッセージが最もプロフェッショナルと評価されたそうです。その一方で、明らかにポジティブな印象を与える絵文字をポジティブまたは中立的なメッセージと組み合わせると、送信者の能力が高く評価される傾向もみられたとのこと。

また、ジェンダーによる違いもあったようです。女性は、ネガティブな絵文字付きのメッセージを女性から送信されると、男性から送られた場合よりも厳しく評価する傾向があったといいます。不幸なことに、絵文字を使わなくても傾向は同じだったそう。

オープンアクセスの学術誌Collabra Psychologyに掲載された研究論文の主執筆者であるオタワ大学心理学部のErin L. Courtice氏は、声明のなかで次のように述べています。

絵文字はテキストメッセージの単なる中立的な飾りではありません。特に能力や適切さという観点から、他者が私たちをどのように認識するかに影響を与える可能性があります。絵文字の使用における微妙なニュアンスを理解することで、職業人はデジタルツールを活用してコミュニケーションを向上させ、職場でより強固な人間関係を築くことができるでしょう。

実験で使った絵文字は2つ

研究チームは、実験によって広く一般化が可能な心理的現象を明らかにするために、厳密な条件設定を行ないました。職場で目にするものとは異なるかもしれませんが、実験に使った絵文字はポジティブな笑顔と、ネガティブな怒った顔の2種類で、絵文字なしと合わせて3つのパターンに絞られました。

チームは、研究論文のなかで、この条件の選択について次のように説明しています。

私たちは、ポジティブとネガティブの感情価を表すために、意図的にこれらの絵文字を選択しました。理由は、単純かつ曖昧さのない表情は解釈のばらつきを最小限に抑え、ポジティブかネガティブか、どちらかの感情を明確に示すからです。

また、GoogleのAndroidやMicrosoft Teamsの独自仕様の絵文字も除外されました。論文のなかで、絵文字はiOSのものを使ったと述べています。

絵文字が与える印象の違い

チームは、ポジティブ／ネガティブ／中立的な文面の内容と、ポジティブかネガティブの絵文字あり、または絵文字なし、送信者の性別を組み合わせて、職場におけるメッセージの一覧表を作成。参加者は、メッセージについて、細かいニュアンスも分析できるように、架空の送信者の｢能力｣と｢適切さ｣の両面から評価するよう求められました。

その結果、圧倒的だったのは、ネガティブな絵文字を使うと、被験者にメッセージを不適切と感じさせるだけでなく、送信者の能力が低いと判断される傾向が強かったようです。特に、絵文字のネガティブな感情とメッセージの内容が一致していない場合はその傾向が顕著だったとのこと。

また、ポジティブな絵文字は｢悪い知らせや批判的なフィードバックを和らげない｣どころか、むしろ送信者の｢不誠実さや不実さ｣に対する懸念を高めるだけと指摘されています。みなさん、こういう状況は全力で回避しましょう。

それでも使いたいならポジティブな絵文字を適切に

Courtice氏は、それでも職場の雰囲気をよくするために明るい絵文字を使いたい人に、一筋の希望の光を残してくれています。ポジティブな絵文字を｢中立的もしくは内容と一致したメッセージと組み合わせて使った場合は、能力が高く評価される｣とのことです。

同氏は、声明のなかで、今後の研究方針についても述べています。

今後の研究では、より広範なコミュニケーションのパターンのなかで、絵文字がどのように機能するかを検討すべきです。デジタルな職場環境における会話の流れ、信頼関係の構築、対立の解消、チームの結束といった成果を検証する必要があります。

研究チームは、まだ多くの課題が残っており、｢より幅広い絵文字と、より自然な状況下での使用｣を対象としたさらなる研究の必要性も指摘しています。

また、論文内で｢検証済みの刺激を用いたことは、今回の研究の強みではありますが、一方で職場におけるコミュニケーションにはより幅広い種類の絵文字が使われていることを認識しています｣と記し、｢より多様な絵文字や、より自然な状況での使用｣を対象としたさらなる研究が必要としています。

結局のところ、絵文字を使わないに越したことはないって話のような気がしないでもありません。