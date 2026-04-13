◆オークローンハンデキャップ・Ｇ２（現地時間４月１８日、オークローンパーク競馬場・ダート１８００メートル）

昨年の米国年度代表馬に輝いたソヴリンティ（牡４歳、米・ウィリアム・モット厩舎、父イントゥミスチーフ）が今年の始動戦を迎える。出走馬６頭と枠順が１２日、確定した。

ソヴリンティは昨秋、フォーエバーヤングが制したブリーダーズＣクラシックをレース当週、発熱のため回避した。昨年５月のケンタッキーダービー、６月のベルモントＳ、７月のジムダンディＳ、８月のトラヴァーズＳと３つのＧ１勝利を含む４連勝中で、８か月ぶりの実戦に挑む。

好メンバーがそろっており、まずはＧ１・３勝馬のジャーナリズム。ソヴリンティと同世代で、昨年のケンタッキーダービー、ベルモントＳで２着になり、ブリーダーズＣクラシックでは４着だった。

２３年のブリーダーズＣクラシックなどＧ１・４勝のホワイトアバリオもスタンバイしている。

ダートの強豪の激突に、ＳＮＳでは「伝説のＧ２になる」「ここは勝たなきゃいけない馬だよなソヴリンティは」「まーじか。ソヴリンティの復帰戦として充分じゃあないか。楽しみ」「アメリカ版日本テレビ盃みたいな感じだな」「ジャーナリズムほんとにオークローンハンデなのか わざわざソヴリンティに挑みに行くとは…」などのコメントが寄せられている。

確定した枠順は次の通り（馬番、馬名、主催者想定のオッズ、性齢、キロ換算の斤量、騎手の順）

１ ホワイトアバリオ （４・５）牡７ ５５ ＩオルティスＪｒ．

２ リベラルアーツ （１６・０）牡５ ５２・５ Ｒアリエッタ

３ ソヴリンティ （１・８）牡４ ５６ Ｊアルバラード

４ デュークオブデュバル（２１・０）牡５ ５２・５ Ｋアスムッセン

５ ジャーナリズム （３・５）牡４ ５４ Ｊオルティス

６ パブリッシャー （１６・０）牡４ ５３・５ Ｅアスムッセン