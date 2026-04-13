ソヴリンティ

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◆オークローンハンデキャップ・Ｇ２（現地時間４月１８日、オークローンパーク競馬場・ダート１８００メートル）

　昨年の米国年度代表馬に輝いたソヴリンティ（牡４歳、米・ウィリアム・モット厩舎、父イントゥミスチーフ）が今年の始動戦を迎える。出走馬６頭と枠順が１２日、確定した。

　ソヴリンティは昨秋、フォーエバーヤングが制したブリーダーズＣクラシックをレース当週、発熱のため回避した。昨年５月のケンタッキーダービー、６月のベルモントＳ、７月のジムダンディＳ、８月のトラヴァーズＳと３つのＧ１勝利を含む４連勝中で、８か月ぶりの実戦に挑む。

　好メンバーがそろっており、まずはＧ１・３勝馬のジャーナリズム。ソヴリンティと同世代で、昨年のケンタッキーダービー、ベルモントＳで２着になり、ブリーダーズＣクラシックでは４着だった。

　２３年のブリーダーズＣクラシックなどＧ１・４勝のホワイトアバリオもスタンバイしている。

　ダートの強豪の激突に、ＳＮＳでは「伝説のＧ２になる」「ここは勝たなきゃいけない馬だよなソヴリンティは」「まーじか。ソヴリンティの復帰戦として充分じゃあないか。楽しみ」「アメリカ版日本テレビ盃みたいな感じだな」「ジャーナリズムほんとにオークローンハンデなのか　わざわざソヴリンティに挑みに行くとは…」などのコメントが寄せられている。

　確定した枠順は次の通り（馬番、馬名、主催者想定のオッズ、性齢、キロ換算の斤量、騎手の順）

１　ホワイトアバリオ　　　（４・５）牡７　５５　　　ＩオルティスＪｒ．

２　リベラルアーツ　　　（１６・０）牡５　５２・５　Ｒアリエッタ

３　ソヴリンティ　　　　　（１・８）牡４　５６　　　Ｊアルバラード

４　デュークオブデュバル（２１・０）牡５　５２・５　Ｋアスムッセン

５　ジャーナリズム　　　　（３・５）牡４　５４　　　Ｊオルティス

６　パブリッシャー　　　（１６・０）牡４　５３・５　Ｅアスムッセン