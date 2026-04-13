南雲奨馬、ストリートシーンで映えるメンズメイク披露 まっすぐすぎる生き様も語る
俳優・南雲奨馬が、5月12日発売のメンズ向けビューティ＆ファッション誌『CYAN MAN（シアン マン）2026年6月号』特別版（カエルム）のWカバーを飾る。
【別カット】雰囲気一変！メンズメイクを披露した南雲奨馬
南雲は、SNSをきっかけに俳優業をスタートし、今では総フォロワー数300万人を超える人気を誇る。BLなどの話題作への出演で唯一無二の道を切り開く南雲が、ストリートシーンで映えるメンズメイクを披露する。
異色の経歴を持つ南雲だからこそ描ける“今”のリアルな東京の若者像をファッショナブルな世界観に落とし込んだ。まっすぐすぎる南雲の生き様が感じられるインタビューを含む18ページの大ボリュームで届ける。
【別カット】雰囲気一変！メンズメイクを披露した南雲奨馬
南雲は、SNSをきっかけに俳優業をスタートし、今では総フォロワー数300万人を超える人気を誇る。BLなどの話題作への出演で唯一無二の道を切り開く南雲が、ストリートシーンで映えるメンズメイクを披露する。
異色の経歴を持つ南雲だからこそ描ける“今”のリアルな東京の若者像をファッショナブルな世界観に落とし込んだ。まっすぐすぎる南雲の生き様が感じられるインタビューを含む18ページの大ボリュームで届ける。