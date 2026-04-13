女優の菅野美穂（48）と山時聡真（20）が13日、都内でダブル主演を務める映画「90メートル」（監督中川駿）の公開舞台御礼あいさつに出席した。

人生の岐路に立つ高校3年生の息子と難病を抱える母の愛と絆を描く感動作。菅野はネタバレに配慮しながら「誰かが死ぬ話ではない。未来を感じていただけるのではないか」と見どころを語った。

新年度が始まり、約2週間がたった。山時は現在TBSドラマ「時すでにおスシ！？」に出演している。寿司の専門学校を描く作品で、寡黙だが誰よりも鮨を学びたいという意欲にあふれる生徒を演じている。新たに取り組みたいことを問われると「料理とゴルフです！！今おすしをやっております」と力強く言い切った。「魚のさばき方とかも覚えてきたので、もっと料理をやってみたい。ゴルフは周りがやっている」と理由を明かした。

観客に向かっては「この中にゴルフやっている方いらっしゃいますか？」と呼びかけ。「教えて下さい」と頭を下げた。

菅野もドラマで料理をしている山時の姿に触発されたようで「ドラマを見ながら、最近包丁を研いでいないと気づいた。包丁を研いで包丁さばきを磨きたいなと思います」と口にした。