GOAT実行委員会は5月28日、後楽園ホールで「キックボクシングフェス.2 GOAT」を行うことを13日、都内で発表した。

キックボクシングフェス「GOAT」は“キックボクシングのフェス”というコンセプトで、昨年10月30日に後楽園ホールにて第1回大会を開催。各団体・ジム協力で那須川龍心―“ムエタイMVP”チャラームダム、松倉信太郎のISKA世界王座挑戦、龍聖―ロムイーサンの一戦を実現。地上波でテレビ東京系列全国6局ネットでも放送された。

今回の第2回大会ではKNOCK OUT―BLACKルール60キロ契約3分3R延長1RでSBスーパーフェザー級王者の笠原友希（24＝シーザージム）と元K−1フェザー級王者の軍司泰斗（27＝TEAM SUERTE）が対戦する。

この日、会見した笠原は「大きい舞台で組んでもらい感謝です。地上波で放送されますが、僕が選ばれたからには本物のキックボクシングを見せたい」と力を込める。GOATには「TVで見たり、メディアで見て格闘家が凄い。この大会が始まって地上波でキックボクシングを見せれるいい機会。そこで何を見せらるか、掛かっていると思うので全力で挑みたい」とキックへの貢献度アップを狙う。対戦相手について「K−1に出ているときから見てて、実績のある選手と戦えて楽しみです。パンチもあるアグレッシブでいい選手。僕自身も100万円を狙いたい」とKOボーナスを目指す。日本人対決には「日本対決の方がわかりやす。K−1の世界を獲っているし異色のカードで楽しめるし、楽しみにしてほしい」と打倒・軍司に燃える。

ムエタイでなく久しぶりのキックルールの軍司は「1年半ぶりのキックルール。格闘技を盛り上げるためだと思う。日本人対決でキックルールでやると決めた。格闘技を盛り上げるために見せたい」と意気込む。GOATには「第1回には同じ龍聖が出ていた。間近で見て1番はKOボーナスがでかいので今回も出るなら狙いたい」とKOボーナスが魅力だという。対戦相手には「体格差はあるのかな。サウスポーが4戦目でなれている。当日も対策ができているので頑張りたい」とすでに対策は万全そうだ。日本人対決には「格闘技を盛り上げるためキックボクシングルールに戻って来た。笠原は申し分ない。日本人対決だからこそ見せられるものもある」とやる気満々だった。

また、第2回大会もテレビ東京系列6局ネットで5月31日午後4時から同5時15分、全国放送が決まった。解説はONEで活躍する武尊が務める。