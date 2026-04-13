菅野美穂（48）が13日、東京・新宿バルト9で行われた主演映画「90メートル」（中川駿監督）公開御礼舞台あいさつに登壇。アントニオ猪木さんをほうふつとさせる「元気ですか！」「元気があれば、何でもできる！」、アニマル浜口ばりの「気合だ！ 気合だ！ 気合だ！」を連呼し、ダブル主演の山時聡真（20）の背に、闘魂を注入した。

この日は、新生活を迎えた観客との質疑応答に応じた。その中で「新しい職場でこの春から仕事している社会人です。周りの人とうまくやっていけるのかな、職場になじめるかなと焦っています。自分に負けないように気合の入るひと言を」とリクエストが出た。山時は「なじみにくいですよね。僕は学校で入学式の時、どうやって仲良くなろうか考えて、クラスの前で一発芸をしました。何か思いきってことを、ポンッとあると怖い物がなくなる」とアドバイスした。

菅野は「質問して下さって、ありがとうございます…すみません。元気ですか！」と、唐突に言い放った。さらに「元気があれば何でもできる！ 気合だ！ 気合だ！ 気合だ！ ウワーッ」と叫んだ。さらに「ダメだ、一発芸なんて、ぬるいですわ」と脱帽する山時に「私が代わりに山時君に気合を入れます」と言い「元気があれば、何でもできる。元気ですか！ ハァッ！！」と絶叫し、山時の背中を手で突いて闘魂を注入。山時が「痛っ…結構、強かった。ありがとうございます。気合入りました」と感謝すると、菅野は「気合です」と胸を張った。中川駿監督は「圧倒されました。たたかれないよう、逃げてしまいました」と笑った。

「90メートル」は、母親を看病した経験を持つ中川監督が、自らと母を重ね合わせてキャラクターを作り上げ、オリジナルで脚本を手がけた半自伝的映画。山時は母子家庭で育ち、小学生の頃からバスケットボール一筋も、高校2年の時に母の美咲が難病を患ったことでバスケを辞め、世話を優先せざるを得なくなる藤村佑を演じた。わが子を何よりも思いやる美咲を、菅野が演じた。

菅野は舞台あいさつの最後に「作品と、あまりに違う舞台あいさつになってしまい…清らかな春風のような作品です」と照れ笑いを浮かべた。