『寝ていいんだよ…！』そんなコメントが相次いだ「睡魔と戦うチワワ」の投稿がSNSで反響を集め、投稿は記事執筆時点で6万回再生を突破。必死に眠気と格闘するわんこの姿には「寝てくださーーい！」「人間みたいｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『睡魔と戦うチワワ』がSNSで話題 眠いけれど『必死に起きようとする光景』】

睡魔と戦うチワワさん

TikTokアカウント「chicchai_chai」に投稿されたのは、チワワの女の子「チャイ」ちゃんが必死に眠気と格闘するお姿。ママのお腹の上という安心しきった特等席で、うとうとするチャイちゃん…。

まぶたは何度も閉じかけ、そのたびに『ハッ』としたように顔を上げますが、次の瞬間には、またゆっくりと頭が沈んでいく…。この繰り返しは明らかに限界を超えている模様。誰に頼まれたわけでもないのに、一生懸命に睡魔と戦う姿に「もう寝ていいんだよ」と声をかけたくなる光景だったとか。

ママのお腹の上は特等席♡

実はこの日、避妊手術を終え病院から帰ってきたチャイちゃん。極限の疲れからいつも以上に甘えたかったのかも…そうママが綴っています。お腹の上にいるのはそれが理由なのでしょうね。

大好きなママのぬくもりと安心感。その心地よさが、逆に強烈な眠気を呼び寄せているのかもしれません。それでも必死に抵抗するチャイちゃんの健気さは、小さな体に詰まった大きな愛らしさそのものですね♡

睡魔と戦うチャイちゃんの姿には「もう寝てくださいｗｗ」「人間みたい(笑)」「いや可愛すぎるー！」といったコメントが寄せられています。

3日ぶりにパパと再会！

別投稿にはチャイちゃんのお出迎えシーンが紹介されています。パパが出張から3日ぶりに帰ってきました。リビングの扉が開くとすぐに気付き『パパ～！』と一目散…！大きく尻尾を振りすぎてお尻まで一緒にフリフリしていたそう。

誰よりも先にお出迎えに成功！再会を喜んでいましたが、途中でお姉ちゃんにパパを横取りされたチャイちゃん、バシッと怒りの一撃をお見舞いしたそう…！

おかえりのキッスをしたのもつかの間、すぐにスンスン…と浮気調査を始めたというから驚きです。入念な調査のうえ下された結論は…無罪！こんなに愛くるしいチャイちゃんが待っているのですもの、パパも早く帰りたいことは間違いないでしょう♡

TikTokアカウント「chicchai_chai」には、チャイちゃんの天真爛漫！やんちゃガールの日常が紹介されていますよ。ぜひ覗いてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「chicchai_chai」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております