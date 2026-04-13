県内で現金約6883万円をだまし取られるSNS型特殊詐欺被害がありました。



被害にあったのは上越地方に住む60代の男性です。



警察によりますと男性は昨年12月、スマートフォンのSNS広告で投資を教える団体を見つけ、その代表を名乗る人物とSNS通話でやり取りをはじめたところ、SNS上の投資勉強会グループに招待されて指示に従い株取引のアプリに登録しました。





今年に入りその代表から投資の名目で入金するように指示があり、それを信じた男性は2回にわたり合計約263万円を指定された銀行口座に振り込みました。さらに「対面での入金手続きサービスもありますよ。信用金という形でアプリに先に入金して、後でその金額を支払うことができます」などと教えられ、指示された通りに4回にわたり合計6620万円を男性宅を訪れた職員を名乗る受け子とみられる人物に手渡しだまし取られたということです。男性は4回とも、訪ねてきた人物に現金を手渡ししていて複数の人物が男性宅を訪問していたとみられています。その後、男性がさらに入金をしようと銀行を訪れたところ不審に思った銀行員に引き止められ警察へ相談、特殊詐欺の被害が発覚しました。警察は13日までに被害の届け出を受理し、捜査を進めています。警察は被害にあわないために以下に注意してほしいとしています。〈被害防止のポイント〉・SNS上で投資話をされたら、詐欺を疑うこと。・SNSでやり取りしていた相手と違う相手名義の振り込みは、詐欺を疑うこと。・高額な現金を振り込む際は、家族等に相談すること。・おかしいと思ったら、最寄りの警察に相談すること。