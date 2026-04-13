【2026年GW】パリ・サン＝ジェルマン、体験型ポップアップスペースを渋谷で展開｜5月2日〜5日開催

グローバルサッカークラブ、パリ・サン＝ジェルマン（以下、PSG）は、大型連休「ゴールデンウィーク」にあたる5月2日（土）から5月5日（火）までの期間限定で、東京・渋谷の「MEDIA DEPARTMENT TOKYO」にて、体験型ポップアップスペース「ICI C’EST PARIS LA MAISON (イシ・セ・パリ・ラ・メゾン) 」を展開する。

本イベントは、これまでロサンゼルス、ドーハ、ロンドンで開催され、スポーツ・カルチャー・パリのライフスタイルが融合した、PSGのクリエイティブな世界観を体感できる没入型空間を提供してきた。

今回の東京開催では、「パリ」と「東京」という2つのクリエイティブ都市をつなぐ場として設計されており、パリの洗練された美意識と日本の美学を融合させた空間を3フロアにわたって展開する。

温かみのある素材やミニマルなデザイン、建築的要素を取り入れた現代的な空間演出が特徴。また、日本ならではの特別プログラムも展開予定で、日本文化に着想を得たコンテンツを東京開催限定の体験として提供する。

PSGはパリを拠点に、ファッション・音楽・アート・ガストロノミーなど多様な分野を横断しながら、スポーツの枠を超えたブランドとして成長を続けている。

本プロジェクトは、各都市の文化と対話しながらPSGの世界観を発信する取り組みであり、同時に「パリらしさ（Parisian DNA）」を発信するクラブの姿勢を体現している。

■各フロア概要

＜1階＞

1階では、“動き”と“遊び”をテーマにしたダイナミックな体験空間を展開。「Playground」では、1対1のサッカーケージや複数のゲームコンソールを備えたゲーミングエリア、F1シミュレーターなどを設置している。

また、心・体・精神を整えるための「Training Room」を併設し、ヨガやフィットネス、サウンドバスなどを体験できる。ほかにも、マスタークラスや「PSG Labs」によるイノベーションセッション、一般参加型イベントなど多彩なプログラムを実施予定。

＜2階＞

2階では、パリのライフスタイルとPSGのクリエイティビティを体現しており、フランスの食文化を楽しめる。夜にはDJや参加型イベントも開催され、日替わりでコンテンツが変化するとともに、昼夜でも異なる楽しみ方ができる空間となっている。

また、「La Maison」には、フランスと日本の才能が融合した限定コレクションやアートコラボレーションを展開するコンセプトストアも設置される。さらに、Atelier La Pieuvre（アトリエ・ラ・ピュヴル）が手がけるカスタマイズスペースでは、来場者が自分だけの特別なアイテムを制作することが可能だ。

ロンドン同様、「Focus Studio」では、パリ・サンジェルマンの選手たちも使用する「Rebalance」技術を通じて、回復・バランス・ウェルビーイングの向上を目的とした没入型体験を提供（予約制）。加えて、クラブが誇る6つのトロフィーを展示し、フォトスポットとしても楽しめる空間となっている。

＜3階＞

3階では、フランスと日本の食文化の融合をテーマにしたレストランをはじめ、より上質な体験を提供するパリの伝統的ビストロ「Bistro Paul Bert（ビストロ・ポール・ベール）」のレジデンシーに加え、日本のシェフとのコラボレーションも予定。また、ラウンジや日本酒バーも併設され、五感で楽しむ空間となっている。

【開催概要】

ICI C’EST PARIS LA MAISON TOKYO開催期間：2026年5月2日（土）〜5月5日（火）会場：東京都渋谷区宇田川町19-3営業時間：11:00〜21:00入場：無料（※一部コンテンツは事前予約制・人数制限あり）※プログラム詳細は後日、特設サイトにて公開予定https://www.psg.fr/en/icp-tokyo-jp