菅野美穂、アントニオ猪木さん＆アニマル浜口風に熱くメッセージ 山時聡真の背中に気合い注入
俳優の山時聡真（20）、菅野美穂（48）、中川駿監督（38）が13日、都内で行われた映画『90メートル』公開御礼舞台あいさつに登壇した。
【写真】思いっきり！山時聡真の背中に気合いを注入する菅野美穂
人生の岐路を描く本作。SNSで募集された、応援してほしいことに登壇者が回答することになった。新しい職場でなじめるか不安な社会人から「気合いの一言がほしい」とお願いされると、菅野は「元気ですか〜」とアントニオ猪木さん風に問いかけ、「元気があれば何でもできる」と名言を引用。さらに「気合いだ！気合いだ！気合いだ！お〜！」とアニマル浜口風にエールを送った。
最後に菅野は「代わりに山時くんに気合いを入れます」と背中に強烈な一撃をお見舞いし、山時は「気合い入りました！」と質問者の感謝の気持ちを代弁していた。締めのあいさつで菅野は「ちょっと作品とあまりに違う舞台あいさつになってしまった」と苦笑いを浮かべながらも「作品は優しくて清らか。春風のような大森（元貴）さんの歌もそっと背中を押してくれる」と作品の魅力を語っていた。
本作は、釜山国際映画祭併設の国際共同製作企画マーケット「Asian Project Market 2024」で企画・脚本が高く評価され、ARRIアワードを受賞した注目作。山時＆菅野がW主演を務め、難病を抱える母と、人生の岐路に立つ高校生の息子の揺るぎない愛を描く感動のヒューマンドラマとなっている。
【写真】思いっきり！山時聡真の背中に気合いを注入する菅野美穂
人生の岐路を描く本作。SNSで募集された、応援してほしいことに登壇者が回答することになった。新しい職場でなじめるか不安な社会人から「気合いの一言がほしい」とお願いされると、菅野は「元気ですか〜」とアントニオ猪木さん風に問いかけ、「元気があれば何でもできる」と名言を引用。さらに「気合いだ！気合いだ！気合いだ！お〜！」とアニマル浜口風にエールを送った。
本作は、釜山国際映画祭併設の国際共同製作企画マーケット「Asian Project Market 2024」で企画・脚本が高く評価され、ARRIアワードを受賞した注目作。山時＆菅野がW主演を務め、難病を抱える母と、人生の岐路に立つ高校生の息子の揺るぎない愛を描く感動のヒューマンドラマとなっている。