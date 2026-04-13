◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）４月１３日、栗東トレセン

レジェンドを背に大金星を狙う。ロードフィレール（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父キズナ）は７か月半の休み明けだった若葉Ｓで２着に粘り込み、皐月賞への最終切符をつかんだ。吉岡調教師は「もともとクラシックに乗れれば、という馬だった。最後に間に合って良かった」とうなずいた。

デビュー前から栗東・坂路で古馬オープンに先着。コースでも楽にしまい１１秒台をたたき出すように才能は確かだ。「新馬前から調教の動きはいい。非常にレースセンスのいい馬でずっと安定して走れます」とトレーナーの期待も大きい。

８日はレースで初コンビを組む武豊騎手と栗東・坂路を５４秒６―１２秒５でダイナミックに駆け上がった。指揮官は「バランスもしっかり起きてきましたし、使った上積みはあります」と前走以上を実感している。鞍上は勝てば０５年のディープインパクト以来、歴代最多タイとなる同レース４勝目。遅れてやってきた未完の大器とビッグタイトルを狙う。（松ケ下 純平）