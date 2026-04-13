13日、東京スカパラダイスオーケストラの公式サイトが更新され、メンバーの北原雅彦さんが、5月の公演をもって活動を終了することを発表しました。

【写真を見る】【 スカパラ・北原雅彦 】 「スカパラに出会って 38 年！」 スカパラでの活動終了を発表 メンバーは「⾳楽や情熱は、これからも私たちの中に⽣き続けます」





公式サイトでは、ソニー・ミュージックアーティスツより「東京スカパラダイスオーケストラより 大切なお知らせ」と題し、「この度、トロンボーン北原雅彦は個人の音楽活動に専念するため26 年 5⽉12⽇（火）billboard classics Symphonic Tour 2026＠東京国際フォーラム ホール A の公演をもって、東京スカパラダイスオーケストラでの活動を終了することとなりました」と活動終了について報告。

続けて「突然のご報告となり、⽇頃より応援してくださっている皆さまには

ご⼼配をおかけすることをお詫び申し上げます」と突然の報告に対する謝罪を述べ、「これまで北原雅彦はスカパラの活動に真摯に向き合い、数多くの作品やライブを通して、バンドに多くのものを残してくれました。その功績とこれまでの歩みにスタッフ一同、感謝の念に堪えません」と北原さんへの気持ちを綴りました。



さらに、「北原雅彦は今後も音楽活動を継続してまいります。これからの歩みについては、改めて皆さまにお伝えしていく予定です。なお、現在発表済みの今後のライブツアー・イベント等につきましても東京スカパラダイスオーケストラは予定通り出演いたします」と今後の予定についても明かしています。









公式サイトには北原さん本人のコメントも掲載されており、「この度、私北原雅彦は個人の音楽活動に専念するため2026 年 5 月 12 日の公演を最後に東京スカパラダイスオーケストラでの活動を終了する事になりました」と自身の言葉でも活動終了について掲載。「1988 年 9 月にスカパラに出会って 38 年！長きにわたり支えてくださったファンの皆様、そして共に音楽を創ってきたメンバー、スタッフの皆様 ありがとうございました」とファンや、周囲の人たちに対して感謝の言葉を述べました。



続けて、東京スカパラダイスオーケストラのメンバーも「北原雅彦が東京スカパラダイスオーケストラに残した⾳楽や情熱は、これからも私たちの中に⽣き続けます。大切にしていきます」とコメントで自分たちの思いを述べ、「東京スカパラダイスオーケストラは、これから前に進んで行きます。北原雅彦も、前に進んでいきます。これからも北原雅彦を応援して下さい」とファンに向けたメッセージを寄せています。



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いつも東京スカパラダイスオーケストラを応援していただき、誠にありがとうございます。



この度、トロンボーン北原雅彦は個人の音楽活動に専念するため

26 年 5⽉12⽇（火）billboard classics Symphonic Tour 2026＠東京国際フォーラム ホール A の

公演をもって、東京スカパラダイスオーケストラでの活動を終了することとなりました。



突然のご報告となり、⽇頃より応援してくださっている皆さまには

ご⼼配をおかけすることをお詫び申し上げます。



これまで北原雅彦はスカパラの活動に真摯に向き合い、

数多くの作品やライブを通して、バンドに多くのものを残してくれました。

その功績とこれまでの歩みにスタッフ一同、感謝の念に堪えません。



北原雅彦は今後も音楽活動を継続してまいります。

これからの歩みについては、改めて皆さまにお伝えしていく予定です。



なお、現在発表済みの今後のライブツアー・イベント等につきましても

東京スカパラダイスオーケストラは予定通り出演いたします。



これからも東京スカパラダイスオーケストラ、そして北原雅彦それぞれの未来を

温かく⾒守っていただけましたら幸いです。

今後とも変わらぬご⽀援のほど、よろしくお願い申し上げます。



2026 年 4 ⽉ 13 ⽇

ソニー・ミュージックアーティスツ



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この度、私北原雅彦は個人の音楽活動に専念するため

2026 年 5 月 12 日の公演を最後に

東京スカパラダイスオーケストラでの活動を終了する事になりました。



1988 年 9 月にスカパラに出会って 38 年！

長きにわたり支えてくださったファンの皆様、

そして共に音楽を創ってきたメンバー、スタッフの皆様

ありがとうございました。



2026 年 4 月 13 日

北原 雅彦



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いつも東京スカパラダイスオーケストラを応援してくださっている皆さまへ。



この度、トロンボーンの北原雅彦が東京スカパラダイスオーケストラでの活動を終了することになりました。

⻑い年月を共に過ごしてきた仲間であり、本人の決断を尊重したいと思っています。



北原雅彦が東京スカパラダイスオーケストラに残した⾳楽や情熱は、

これからも私たちの中に⽣き続けます。

大切にしていきます。



東京スカパラダイスオーケストラは、これから前に進んで行きます。

北原雅彦も、前に進んでいきます。

これからも北原雅彦を応援して下さい。



自分たちを応援して下さっている方々には、

不安や⼾惑いを感じさせてしまうこともあるかもしれませんが、

今後の活動を通して、皆でしっかりと向き合っていきたいと思っています。



自分たちはこれからも、精一杯東京スカパラダイスオーケストラの⾳楽を届け続けていきます。

引き続き応援して頂けたら、嬉しいです。



2026 年 4 月 13 日

東京スカパラダイスオーケストラ

メンバー一同



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【担当：芸能情報ステーション】