長年地域医療に貢献した人をたたえる「医療功労賞」に、石川県内から1人が選ばれました。地域に貢献したその取り組みを取材しました。



過疎地域や被災地などで長年地域の医療や福祉を支えてきた人におくられる「医療功労賞」。



石川県内からは恵寿金沢病院に勤務し、県の理学療法士会の事務局長を務める諏訪勝志さんが受賞しました。

「４・５・６・７・８」



道具を使わずに関節や筋肉を動かす「シルバーリハビリ体操」。





諏訪さんは志賀町など能登地区の5市町に対して、この体操の普及に取り組んできました。参加者は：「その動作動作を詳しく優しく教えていただけまして、本当によかったと思います。しっかり筋肉をつけて、元気な体になりたいと思います」また、能登半島地震後は、被災した高齢者が体を動かさないことで心身の機能が衰える「生活不活発病」の予防にも取り組んでいます。

石川県理学療法士会・諏訪 勝志 事務局長：

「いろいろな体操が地域の方で根づいて、皆さんが元気にいつまでも過ごしていただけるようになればなと思っております」



諏訪さんは、人と積極的に関り、食事と運動に気を付けて、健康維持に努めてほしいと呼び掛けています。

