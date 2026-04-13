7年後の2033年に行われる「伊勢神宮」の「式年遷宮」。4月12日、13日の2日間は、内宮と外宮の社殿建て替えに使われる御用材を奉納する、大切な行事が行われました。

【写真を見る】伊勢神宮の｢式年遷宮｣ 次は2033年 約9年かけて…“神様のお引っ越し” きょうも建て替えに使う御用材運び入れ 三重

12日、参加した伊勢市民らは約3000人。内宮や別宮には「五十鈴川」での「川曳（かわびき）」によって、10本のヒノキが奉納されました。

約9年かけて…「神様のお引っ越し」

約1300年にわたって20年に1度行われてきた「式年遷宮」は、「伊勢神宮」のご神体を新しい社殿に移す儀式。約9年の歳月をかけて社殿を完全に新しく造り替える、いわば「神様のお引っ越し」なのです。

13日は「外宮」や「別宮」に御用材が運び込まれました。建て替えに使う御用材を、揃いの衣装を身につけた伊勢市民や、全国からご奉仕で参加する人たちが、神の領域に大切な材料を運び入れます。



（北海道から）

「最高の気分。初参加だったけど燃えました」



（伊勢市民）

「活気がすごくて圧倒されているけど、楽しくて心が躍る」

川で清めたヒノキを陸路で「外宮」へ

13日5時半ごろ、「宮川」に約3000人の関係者が集結。一度川で清めたヒノキ7本の水を切って、陸路で「外宮」へむけ「陸曳（おかびき）」です。

こうして運ばれた御用材は、4月21日に行われる社殿の造営工事の安全を祈る重要な祭典「木造始祭（こづくりはじめさい）」で墨打などが行われます。



これから2年間にわたる式年遷宮の、本格的な「御木曳（おきひき）」行事の始まりが告げられました。