Dr.Gにビョン・ウソクが登場♡人気スキンケアと限定セット特集

透明感あふれる美肌に憧れる方へ♡韓国発スキンケアブランドDr.Gに、俳優ビョン・ウソクがブランドアンバサダーとして登場しました。人気の水分クリームやセラムを中心に、うるおいケアを叶えるアイテムが注目を集めています。さらに期間限定のお得なセットも登場。話題のスキンケアをチェックしてみてください♪

ブランドの象徴アイテム♡

「レッドブレミッシュ クリアスージングクリーム」は50mL 2,420円（税込）、70mL 3,040円（税込・オンライン限定）。

10種類のCICA成分¹とナイアシンアミド²を配合し、敏感な肌をやさしく整える水分クリームです。角質層までうるおいを届け、乾燥や外的ストレスによる肌荒れをケアします。

*¹ 保湿成分 *² 保湿成分

クラランスから限定サイズ♡Vコントアセラム大容量が登場

新感覚の水分セラム

「レッドブレミッシュ ヒアルシカスージングセラム」は50mL 2,750円（税込）。

ナノソーム化ヒアルロン酸とCICA成分を組み合わせた独自のヒアルシカ¹を配合し、肌に素早く浸透⁴。さらにマグネティックヒアルロン酸*³で水分をしっかりキープします。ひんやりとした使い心地も魅力です。

*¹ 保湿成分 *³ 保湿成分 *⁴ 角質層まで

限定セットも見逃せない♡

Qoo10では期間限定で「デイリーうるおい集中ケアセット」が登場。

通常5,790円（税込）のところ3,500円（税込）で購入可能。内容はクリーム70mLとセラム50mLに加え、シートマスク3枚付き。発売期間は4月13日（月）～4月30日（木）です。

うるおいケアで美肌へ

Dr.Gのスキンケアは、ゆらぎやすい肌にも寄り添う頼れるアイテム♡ビョン・ウソクのような透明感ある肌を目指す方にもぴったりです。

日々のケアに取り入れて、しっとり健やかな肌を育ててみてください♪