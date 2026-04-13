【算数クイズ】 脳のリフレッシュに。「3 □ 7 □ 5 = 26」の空欄を埋めるコツは？
日々のルーティンで固まった頭を心地よく刺激する「脳トレ算数クイズ」！
記号をパズルのように当てはめるだけ。直感と計算力をフル回転させて、正解を目指しましょう！
3 □ 7 □ 5 = 26
ヒント：右辺の「26」は、3の段や7の段の九九の答えのすぐ近くにありませんか？ まずは掛け算でベースとなる数字を作ってみましょう！
答えを見る
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▼解説
3 × 7 = 21
21 ＋ 5 = 26
九九の知識を活かして、ゴールとなる「26」への最短ルートを探るのがコツです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
記号をパズルのように当てはめるだけ。直感と計算力をフル回転させて、正解を目指しましょう！
問題：□に入る記号は？次の式の計算結果を考えてみましょう。
3 □ 7 □ 5 = 26
ヒント：右辺の「26」は、3の段や7の段の九九の答えのすぐ近くにありませんか？ まずは掛け算でベースとなる数字を作ってみましょう！
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正解：× と ＋正解は「× と ＋」でした。
▼解説
3 × 7 = 21
21 ＋ 5 = 26
九九の知識を活かして、ゴールとなる「26」への最短ルートを探るのがコツです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)