仕事や家事の合間に、ちょっとだけ頭を動かしてみませんか？ 「うーん」と悩んで「あ！」とひらめく、その瞬間が脳を活性化させる最高のスパイスになります。

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日々のルーティンで固まった頭を心地よく刺激する「脳トレ算数クイズ」！

記号をパズルのように当てはめるだけ。直感と計算力をフル回転させて、正解を目指しましょう！

問題：□に入る記号は？

次の式の計算結果を考えてみましょう。

3 □ 7 □ 5 = 26

ヒント：右辺の「26」は、3の段や7の段の九九の答えのすぐ近くにありませんか？ まずは掛け算でベースとなる数字を作ってみましょう！

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正解：× と ＋

正解は「× と ＋」でした。

▼解説

3 × 7 = 21
21 ＋ 5 = 26

九九の知識を活かして、ゴールとなる「26」への最短ルートを探るのがコツです。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)