5月4日の「スター・ウォーズの日」に向けて、横浜・みなとみらい、東京・渋谷、大阪・楳田の3都市で大規模イベントが同時開催されることが決定した。

参考：『スター・ウォーズ』過去作との繋がりも 『マンダロリアン・アンド・グローグー』特報解説

「スター・ウォーズの日」は、毎年5月4日に、世界中の『スター・ウォーズ』ファンが、『スター・ウォーズ』の文化を祝い、映画を楽しむ日。劇中の名台詞「フォースと共にあらんことを（May the Force be with you）」の、“May the Force”と“May the 4th”をかけた語呂合わせから5月4日に設定されている。

今年の「スター・ウォーズの日」は、『スター・ウォーズ』7年ぶりとなる劇場映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の5月22日の日米同時公開を控えた時期に行われる。本作は、ダース・ベイダーの死後、帝国が崩壊し無法地帯と化した銀河を舞台に、孤高の賞金稼ぎマンダロリアンと強大なフォースを秘めた子どもグローグーの絆を描く物語だ。

横浜・みなとみらいエリアでは、過去2年で累計350万人が来場したイベントの進化版「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2026」を4月29日から5月24日まで開催。ランドマークプラザでは歴代シリーズの名シーンやキャラクターが巨大空間に浮かび上がるホログラム映像を投影するほか、MARK IS みなとみらいでは高さ約2mの巨大なグローグーの展示が行われる。スタンプラリーやポップアップストア、地元の吹奏楽部によるライブなども展開される。

東京・渋谷では、5月1日から5月31日まで、SHIBUYA TSUTAYAにて「STAR WARS GALAXY IN SHIBUYA」を開催。建物の外装から店内まで大規模な装飾を施し、第1弾（5月1日～15日）では歴代シリーズの特別映像や等身大スタチューの展示、第2弾（5月16日～31日）ではグローグーと写真が撮れるインタラクティブなフォトブースや最新作グッズの販売を実施。5月4日には特別イベントも予定されている。

大阪・梅田エリアでは、4月29日から5月12日まで「STAR WARS DAY OSAKA 2026」を開催する。MBS毎日放送1Fロビーにて、マンダロリアンとグローグーの等身大スタチューや、『スター・ウォーズ』創造のルーツである日本文化に着想を得た特別展示を実施。新時代の浮世絵師TAKUMIによる作品や、スタジオジブリとルーカスフィルムのクリエイターが互いへのリスペクトを込めて制作した特別アートが西日本で初展示される。会場限定商品も販売される予定だ。

また、『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を記念して、4月24日から5月7日の間、全国9カ所の劇場で『スター・ウォーズ』のシリーズ作品エピソード1～9と『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』『ハン・ソロ／スター・ウォーズ・ストーリー』の計11作品が一挙上映される。対象劇場は、札幌シネマフロンティア、TOHOシネマズ 日比谷、109シネマズプレミアム新宿、ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい、イオンシネマ海老名、シネマイクスピアリ、ミッドランドスクエアシネマ、TOHOシネマズ 梅田、T・ジョイ博多の9カ所。入場者特典として『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』のB2ポスターが数量限定・先着順でプレゼントされる。

さらに、マンダロリアンが報酬として受け取る金属合金「ベスカー」にインスパイアされたスチール製の『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』ムビチケが1,000個限定で制作された。5月4日から5月21日まで、過去作上映劇場9カ所ほかにて販売予定で、販売価格は5,000円（ムビチケ2,000円＋ベスカー代3,000円／税込）。購入は1人1点限りとなる。

東京ディズニーランドでは、アトラクション「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」において、4月23日から6月30日までの期間限定で、マンダロリアンとグローグーが必ず登場する特別バージョンが実施される。

『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』公開日の5月22日には特別上映会も開催。ディズニープラス（ドコモから入会）会員を対象に抽選で最大210名を招待する上映会のほか、ディズニー★JCBカード会員限定で抽選160名を招待する上映会が行われる。いずれも新規入会者も対象となる。

グッズ展開も多岐にわたる。ハズブロジャパンからは『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』に登場するグローグーのフィギュアや劇中のヘルメットを1/3スケールで再現したミニヘルメットなどが発売中。ロフトでは4月17日より全国12店舗でポップアップストアを順次開催し、5月1日からはロフト先行商品の販売も開始する。トイザらスでは4月24日より17店舗に期間限定の『スター・ウォーズ』コーナーを設置。レゴグループからも最新作の世界観を再現した新ラインナップが登場する。

そのほか、ディズニーストアでは4月17日より「MAY THE 4TH BE WITH YOU 2026」デザインのアパレルやフィギュア、ピンズなどを販売。期間限定ストア「STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC」が東京ソラマチ（4月24日～）とランドマークプラザ（4月29日～）に初出店するほか、『スター・ウォーズ』シリーズ全9作の復刻版劇場パンフレットコンプリートBOXの再販も決定した。

音楽面では、『マンダロリアン』シリーズと『スター・ウォーズ』オリジナル・トリロジーの限定盤レコード全6タイトルが4月24日に発売される。

5月4日には横浜スタジアムにて横浜DeNAベイスターズの「STAR WARS GAME」も開催。オビ＝ワン・ケノービの吹き替えを担当する森川智之によるトークショーやセレモニアルピッチ、公認コスチュームグループによるキャラクターグリーティングなど、球場全体で『スター・ウォーズ』の世界が表現される。

またディズニープラスでは、4月6日よりアニメーション新シリーズ『スター・ウォーズ：モール／シャドウ・ロード』が独占配信中。最終話は「スター・ウォーズの日」である5月4日に配信される。

（文＝リアルサウンド編集部）