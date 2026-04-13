笑い飯・哲夫による『頭を木魚に』が5月13日（水）に発売され、翌14日（木）には著者登壇のスペシャルトークショーも開催される。

【画像】笑い飯・哲夫の『頭を木魚に』発売イベント開催

お笑い界の知性派・笑い飯の哲夫が、現代人が抱える自己嫌悪と社会への違和感の正体に迫る。独自の哲学と鋭いユーモアを注ぎ込み、「僕たちは人間をやるのが下手なのではないか」という痛切な問いに挑んだ長編小説が誕生。

主人公は、組織という檻を脱ぎ捨て、ハンドルを握ることで個の静寂を手に入れたはずのタクシードライバー。しかし、理不尽な社会の牙は、そのささやかな聖域すらも無慈悲に食い破る。有無も言わせぬ上下関係、煩わしい人間関係を避けようとした先で、彼は会社の方針という名の欺瞞の犠牲となり、身に覚えのない濡れ衣を着せられる――。最後に待ち受けるのは、破滅か、それとも…。

5月14日に行われるのは直筆サイン本付き・限定80名の特別イベント。イベント内では作品の裏側にある意図や執筆中のエピソードを披露。参加者全員に、哲夫の直筆サイン本をその場でお渡し。事前にSNSを通じて寄せられた読者のみなさまからの質問に哲夫が答えるQ&Aコーナーも実施される。最新情報は公式X（旧Twitter）にて随時発信される。

◼️著者プロフィール笑い飯 哲夫（わらいめし てつお）1974年、奈良県桜井市生まれ。関西学院大学文学部哲学科卒。2000年、西田幸治と「笑い飯」を結成し2010年、M-1グランプリ優勝。自称“仏教マニア”で関連番組・催事の出演多数。スポーツ、農業、料理、写経、純文学、学習塾、花火鑑賞など趣味多彩。著書：『えてこでもわかる 笑い飯哲夫訳 般若心経』『ブッダも笑う仏教のはなし』ほか。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）