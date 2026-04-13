尾石晴による『旅をすればするほど子育ては楽になる』（大和書房）が4月15日（水）に発売される。

【画像】Voicyで人気の尾石晴による子連れ旅のガイド

中学生と小学生の2人の子どもを育てながら、これまで43回の子連れ旅を重ねてきた著者。なぜそんなに旅に出るのか？それは旅先でのいつもと“ちがう”が、気づけば観察力を上げるきっかけになり、“いつも”に変化をもたらしてくれるからだと言う。本書では、子どもと旅に出る意味や考え方、スケジュールの作り方、持ち物のヒントに加え、国内・国外／日帰りや1泊の短い旅の具体例も掲載。巻末付録にはニュージーランドでキャンピングカー12泊の旅日記が付属。

著者の尾石晴は・Voicy再生回数8000万回超の人気パーソナリティ・大学院博士課程（感性学）在籍・ヨガスタジオ主催・女性の健康促進サービス、商品の開発・2児の母という多数の顔を持つ。様々な切り口から「旅」や「子育て」を考える。

◼️目次はじめに 家族の添乗員をやめた日第1章 子どもと一緒に旅に出る第2章「まなざしを育む旅」という提案第3章 まなざし旅をつくってみる【計画編】第4章 まなざし旅に出てみる【準備～実践編】第5章 まなざし旅の具体例第6章 まなざし旅がもたらすものおわりに 巻末付録 ニュージーランド旅日記

◼️著者略歴尾石晴（おいし・はる）（株）POSPAM代表。大学卒業後、外資系メーカーに16年間勤務。2020年に退職し、2年間のサバティカルタイムを経て独立。現在は働きながら、大学院博士課程（感性学）に在籍中。2013年、2016年生まれの男児2人の母。音声メディアVoicy「学びの引き出し はるラジオ」ではトップパーソナリティとして活躍。ヨガスタジオ「ポスパム」を主宰するほか、母と子のシェアコスメ「soin（ソワン）」や「飲むわたしケアFemCa」「ご自愛ソックス」などを手がける。女性の健康を軸に、日常に無理なく取り入れられるセルフケアプロダクトやサービスを手がけている。著書に『「40歳の壁」を越える人生戦略』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）、『自分らしく生きている人の学びの引き出し術』（KADOKAWA）、『からまる毎日のほぐし方』（扶桑社）など多数。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）