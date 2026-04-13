一ノ瀬瑠菜のデジタル限定写真集『るたんは最強！』（ワニブックス）が4月10日（金）に発売された。

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アイドルグループ『シャルロット』を惜しまれつつ卒業し、女優やタレントとして新たなステージへと歩み始めた一ノ瀬瑠菜の最新デジタル写真集が完成。「ミスマガジン2023」読者特別賞の受賞を皮切りに、現在各誌を大席巻中の“るたん”。本作のテーマは、アメリカンテイストのレトロな田舎町を舞台にした「ちょい悪ガールの昼下がり」。親の留守中に家でダラダラと過ごすティーンの、無防備かつ生意気で、ちょっぴり反抗期的なバイブスを表現しています。王道の制服姿から、魅力あふれる水着姿まで惜しみなく披露した。誰もが思わず「るたんは最強！」と叫びたくなる1冊。

◼️プロフィール一ノ瀬瑠菜（いちのせ・るな）2007年2月26日生まれ、埼玉県出身。愛称は“るたん”。『ミスマガジン2023』で読者特別賞を受賞。その類稀なる透明感と「かわいすぎる」ビジュアルで、“グラビア界の超新星”として一躍脚光を浴びる。アイドルグループ・シャルロットのメンバーとして人気を博したが、2026年2月に惜しまれつつグループを卒業。現在は女優・タレントとして新たなステージへと進んでいる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）