「ABEMA」の開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内にて、「『愛のハイエナ特別編』あつまれ ハイエナの森」が4月11日に生放送された。

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『愛のハイエナ』は、お笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光がレギュラー出演する「ABEMA」オリジナル番組。今回の特別編では、ネットニュースで話題の人物や炎上経験のある芸能人らがスタジオに生出演し、初告白や暴露トークを繰り広げた。

男性アイドルグループ・BOYS AND MENの元メンバー・小林豊は、番組開始早々に登場。小林は2021年10月に福岡市内のドラッグストアで約9000円相当の万引きを行い、報道によって事実が発覚した後、グループ卒業発表の当日に所属事務所を即日解雇されている。

当時の状況について小林は「アイドルの傍らスイーツ店の出店準備を進めていたが、開店直前に裏切りに遭い計画が破談になった。精神的にボロボロになり、自暴自棄になったことが引き金だった」と説明。神妙な面持ちで「本当にたくさんの方にご迷惑をおかけしました」と生謝罪を行った。メディアの前で騒動の詳細を語るのは今回が初めてだという。

また、解雇後にフランス・パリに渡りショコラティエ修行をしていたことも明かし、「世界大会で2位になり、来週には大阪でプロデュースするカフェをオープンします」と報告した。一方で、修行中にフランスのパリやニースで計3回の通り魔的暴行被害に遭ったことも初告白。見知らぬ男に殴られ内出血したり、金品を狙われネックレスを引きちぎられたりした経験について、「これまでの行いが悪かった罰だ」と振り返りつつも、「それでも修行を続けました」と語った。

総合格闘家の皇治は、過去に炎上した「フェラーリ大破事故」の真相を告白。女性との喧嘩中に謝罪のため電話をしながら運転していた際、頭を下げた瞬間に街路樹へ衝突したというエピソードを明かした。7000万円の愛車は大破したが本人は無傷だったという。事故の4カ月後に報道された際、「人を傷つけていなくて不幸中の幸い」と発言したことや、自伝本の出版告知を重ねたことで大きく炎上したと当時を振り返った。

さらに皇治は、知人による投資詐欺で8000万円の損失を出した被害についても告白。信頼していたアスリートに紹介された知人に金を預けたところ、ある日突然「全額なくなった」と告げられたという。弁護士を通じて返済の約束をしたものの、提示された条件は「毎月10万円ずつの返済」だったといい、「8000万円返すのに何年かかんねん」とセルフツッコミを入れてスタジオを沸かせた。

“犬系彼女”として知られるののちは、2023年にゲームセンターで泣き出す姿を収めた動画が「わざとらしい」と批判を浴びた件について、「あのキャラはすべてヤラセです」と初めて告白した。「とにかく売れたくて、バズるために計算して演技をしていた」と理由を明かすと、さらば青春の光・森田哲矢から「演技がうますぎる」と驚きの声が上がった。現在は当時の彼氏とは破局しており、ぶりっ子キャラを解除したことで「精神的にも楽になった」と語った。

そのほか、番組内では『オファー待ち 30時間マラソン』に挑戦中の俳優・山本裕典への暴露も展開された。セクシー女優の蒼井そらが、かつて山本を家に呼び、初対面の当日に“一夜を共にした”と告白する場面も放送された。

『30時間限界突破フェス』は4月11日午後3時から12日夜10時まで、「ABEMA」にて3チャンネル同時進行で30時間ノンストップ放送された。

（文＝リアルサウンドテック編集部）