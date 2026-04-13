増え続ける詐欺から自身や周囲の人々を守るにはどうすればいいでしょうか。3月13日に福岡市で開催された「脳活新聞フェア」（西日本新聞社主催）で、詐欺被害防止をテーマにした講座が開かれました。巧妙化する詐欺の手口や被害の実態と対策について語った福岡県警生活安全部犯罪抑止対策室の江崎友輔課長補佐と、西日本新聞のキャンペーン報道「それ詐欺ばい！」に携わる報道センターの小田瑞穂記者の講演内容を詳報します。

詐欺被害防止講座では「ニセ警察詐欺」の被害が急増している実情が報告された＝3月13日、福岡市中央区 詐欺被害防止講座では「ニセ警察詐欺」の被害が急増している実情が報告された＝3月13日、福岡市中央区

●防犯アプリ「みまもっち」の活用を 福岡県警本部生活安全総務課 江友輔課長補佐

福岡県では特殊詐欺を「ニセ電話詐欺」と呼んでいる。「特殊な詐欺だから自分には関係ない」と思われないよう、その名称を使用している。

昨年、全国では1414億円の被害が発生し、認知件数・被害額ともに過去最悪となった。福岡県も同様の傾向で、認知件数は390件増、被害額は約32億円増となった。とりわけオレオレ詐欺が猛威を振るい、件数で402件増、被害額で約30億円増と、増加分のほとんどを占めた。

特に「ニセ警察詐欺」が多発し、認知件数の3割を占め、被害額の実に7割に達した。この手口は、犯人が「あなたが犯人だ」と脅し、LINE（ライン）のビデオ通話に引き込む。そこで偽の警察手帳・逮捕状を見せつけて動揺させ、「あなたの資金を調査する必要がある」として全財産の移動を要求する。従来の手口では犯人の要求理由が通信費・示談金などで、金額にある程度の上限があったが、この手口は資金調査を名目に全財産を振り込ませるため、被害額が青天井になりやすい。

犯人が使用する電話番号を分析すると、6割が「＋」や「010」で始まる国際電話だった。犯人からの接触を断つため、不要であれば国際電話の休止手続きをしてほしい。固定電話であれば「国際電話不取扱受付センター」、携帯電話であれば「セキュリティーアプリ」で設定できる。

SNS（交流サイト）型投資・ロマンス詐欺も深刻だ。福岡県内の昨年の被害額は80億円を超え、過去最悪だったニセ電話詐欺の被害（約55億円）をも上回った。

犯人との接触を分析すると、入り口はバナー広告やSNS、マッチングアプリなどさまざまだが、最終的に金銭のやりとりの9割がLINEだった。

対策として、LINEは設定を見直し、見知らぬ相手からのメッセージ受信やID検索を拒否してほしい。また、県警の防犯アプリ「みまもっち」の活用を勧めたい。2月のリニューアルで詐欺の疑似体験機能が追加されたので、ぜひ体験していただきたい。今後、国際電話を遮断する機能の追加も目指している。

被害者の聞き取りでは、3割以上が「こうした詐欺の手口を知っていた」と答えている。知っていてもだまされるのが現実。怪しいと思ったら即座に通信を切断すること。本当に警察からの連絡ならば、必ず別の形で再度連絡がある。電話、メール、SNSでお金の話が出たら詐欺と思っていただきたい。不安を感じたら迷わず最寄りの警察署や交番へ相談してほしい。

福岡県警生活安全部犯罪抑止対策室の江崎友輔課長補佐 福岡県警生活安全部犯罪抑止対策室の江崎友輔課長補佐

●被害を防ぐために声かけを 西日本新聞報道センター 小田瑞穂記者

事件や事故の取材を担当する中で、退職後の生活資金としてためていた410万円を交流サイト（SNS）型投資詐欺でだまし取られた福岡市博多区の男性に話を聞くことができた。

きっかけは昨年10月にインスタグラムで見つけた投稿。特定の株を推奨する内容で、調べると実際に利益が出ている銘柄だった。「趣味で無料発信している」「LINE（ライン）に登録すれば詳しく説明する」とあり、登録した。

LINEでは約80人のグループに案内され、実在する企業の首席経済学者を名乗る人物が毎日「授業」をしていた。翌日には復習クイズがあり、正解するとポイントがたまる仕組みだった。ポイントが一定数に達するとギフトカードが届く。届いた書類には企業のロゴや住所が記載され、あいさつ文も丁寧で、詐欺とは思えない体裁だった。

やがて、大口の機関投資家の口座を使えるというプロジェクトが始まった。割引価格で株が買えるという触れ込みだった。口座開設の際、振込先が個人名義であることに男性が気付いて問い合わせると、「他の投資家に資金の流れを見られないようにするため」と説明された。納得した男性は50万円を入金。アプリに反映され、その日のうちに1万円の利益が出た。入金額は次第に膨らんでいった。

12月、上場前の新規公開株式を抽選で買える機会を案内され、2万株を申し込むと、通常では確率的にあり得ない5100株を購入できる権利に当選したとして、957万円の支払いを求められた。資金が足りず、キャンセルを申し出たが拒否され、追加入金や融資を勧められた。この時点で詐欺と気付き、アプリ内の資金を引き出そうとしたが、できなかった。

男性は独り暮らしで、それから2週間ほど落ち込んだという。その後「被害拡大を防ぐための潜入捜査費だった」と気持ちを切り替え、SNSで注意喚起の発信を続けている。実際にその投稿を見て詐欺に気づいた人もいるという。

犯人グループは標的ごとに毎日ポイントを計算して連絡するなど、異常なほど手間をかけてだましに来る。「自分はだまされない」という過信は禁物だ。

詐欺被害を防ぐには第三者の声掛けが極めて重要だ。福岡県内では昨年、金融機関の窓口やATMでの声かけで被害を防げた事例が917件、約10億円に上る。自身が被害に遭わないようにするだけでなく、周囲の人の詐欺被害を防ぐためにも、勇気を持って声を掛け合いたい。

本紙報道センターの小田瑞穂記者 本紙報道センターの小田瑞穂記者

詐欺の具体的な手口を知ることが、卑劣な犯罪から身を守る第一歩です。西日本新聞の紙面やニュースアプリ「西日本新聞me」で随時掲載している漫画「記者朝倉乗子の日常」の番外編として、実際に起きた詐欺事件を参考にした漫画を制作しました。「ニセ警察」編と「ニセ有名人」編を西日本新聞meでお読みいただけます。アクセスはこちら。

それ詐欺ばい！啓発キャラクター「ちょっと松太郎」 それ詐欺ばい！啓発キャラクター「ちょっと松太郎」

ちょっと松太郎･･･大切な人が詐欺に遭ったことを深く悲しみ、怒り、被害者を一人でも減らすために立ち上がった新聞少年。詐欺事件の記事を徹底的に読み込み、人間が誰しも抱く不安や家族を思う気持ちにつけ込む最新の手口を日々学んで、だまされそうな人を見ると「ちょっと待った！それ、詐欺ばい！」と注意を促している。

【取材】坂本信博、横山智徳 【デザイン】大串誠寿 【編集】田代謙一