「すぐ欧州にかぶれるだろうなと」本田圭佑がまさかの…元日本代表戦士が“ユニークな一面”を明かす「世界のケイスケホンダですよ」
元日本代表MFの松井大輔氏が、フジテレビ系列で放送された『ジャンクSPORTS』に出演し、かつて代表でともに戦った本田圭佑のユニークなエピソードを披露した。
番組内では、プレーだけでなく私生活も個性的な選手たちを紹介するコーナーが設けられ、松井氏が本田の意外な一面を明かした。
松井氏が語ったのは、日本代表の活動中に起きたエピソード。複数の選手たちがテーブルを囲んで食事をしていた際、本田がおでんの卵をまさかのナイフとフォークで食べ始めたというのだ。
松井氏は当時の様子をこう振り返った。
「世界のケイスケホンダですよ。みんなで丸テーブルでご飯を食べるんですよ。でも圭佑は海外に行きたてぐらいの時で、僕と川島（永嗣）、長谷部（誠）とか色んな選手がいるなかで、おでんで卵が出てきたんです。それをナイフとフォークで食べ始めたんですよ」
その後、イタリアの名門ミランで10番を背負うことになるスターの海外移籍直後の知られざる貴重な裏話。松井氏は「これはすぐヨーロッパにかぶれるだろうなと。箸で食えと思いましたね」と当時の心境を語った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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番組内では、プレーだけでなく私生活も個性的な選手たちを紹介するコーナーが設けられ、松井氏が本田の意外な一面を明かした。
松井氏が語ったのは、日本代表の活動中に起きたエピソード。複数の選手たちがテーブルを囲んで食事をしていた際、本田がおでんの卵をまさかのナイフとフォークで食べ始めたというのだ。
松井氏は当時の様子をこう振り返った。
その後、イタリアの名門ミランで10番を背負うことになるスターの海外移籍直後の知られざる貴重な裏話。松井氏は「これはすぐヨーロッパにかぶれるだろうなと。箸で食えと思いましたね」と当時の心境を語った。
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