岩崎宏美、関西ローカル深夜に「聖母たちのララバイ」「シンデレラ・ハネムーン」 アバンギャルディと共演
歌手の岩崎宏美が、きょう13日放送のABCテレビ『爆踊！アバンギャルディ 昭和歌謡の宴』（毎週月曜 深0：00〜0：30 ※関西ローカル）で、ダンスチーム・アバンギャルディと共演する。
【写真】岩崎宏美×アバンギャルディが「シンデレラ・ハネムーン」をパフォーマンス
アバンギャルディが、名だたる昭和歌謡のスターたちを招き、魅力をひも解いていく番組（全4回）。最後には、アバンギャルディとスターの超豪華コラボステージを届ける。
第2回は、圧倒的な歌唱力と表現力で“歌謡界の至宝”と称される岩崎を迎える。スタジオでは、名バラード「聖母たちのララバイ」を披露し、その唯一無二の歌声でアバンギャルディを魅了する。
さらに、昭和歌謡研究家・まあくんが、岩崎宏美の「異次元の凄さ」を徹底解剖。デビュー当時、10代にして圧倒的な実力を誇った岩崎がいかに衝撃的な存在だったかを熱弁する。また、大ヒット曲「シンデレラ・ハネムーン」のタイトルに込められた真意や、情景が鮮やかに浮かび上がる歌詞の魅力を深堀り。岩崎宏美本人が語る当時の意外な思いと、歌詞に隠された物語をひも解く。
そして、「シンデレラ・ハネムーン」豪華コラボレーションステージが実現する。
■岩崎宏美コメント
結成されてまだ4年とは思えないほどのプロ根性があって、収録中に床が汚れているとすぐ気づいて拭く姿など、akaneさんがきちんと皆さんのことを指導されてるんだなと感心しました。「シンデレラ・ハネムーン」のパフォーマンスも、とにかく振付が普通じゃないです。あの動きとカウントで正確に音を取れるのが驚異的で、最初から最後まで圧倒されっぱなしでした。アバンギャルディさんは、本当に無敵ですよね。それにおかっぱヘアもトレードマークになっていて。ちなみに、あまりに動かないあのヘアスタイル、どうやって固定しているのか聞いたら、毎回「地毛です！」って返ってくるんです（笑）。そんな彼女たちの世界観も最高ですし、もっともっと世界に羽ばたいてほしいですね。
【写真】岩崎宏美×アバンギャルディが「シンデレラ・ハネムーン」をパフォーマンス
アバンギャルディが、名だたる昭和歌謡のスターたちを招き、魅力をひも解いていく番組（全4回）。最後には、アバンギャルディとスターの超豪華コラボステージを届ける。
第2回は、圧倒的な歌唱力と表現力で“歌謡界の至宝”と称される岩崎を迎える。スタジオでは、名バラード「聖母たちのララバイ」を披露し、その唯一無二の歌声でアバンギャルディを魅了する。
そして、「シンデレラ・ハネムーン」豪華コラボレーションステージが実現する。
■岩崎宏美コメント
結成されてまだ4年とは思えないほどのプロ根性があって、収録中に床が汚れているとすぐ気づいて拭く姿など、akaneさんがきちんと皆さんのことを指導されてるんだなと感心しました。「シンデレラ・ハネムーン」のパフォーマンスも、とにかく振付が普通じゃないです。あの動きとカウントで正確に音を取れるのが驚異的で、最初から最後まで圧倒されっぱなしでした。アバンギャルディさんは、本当に無敵ですよね。それにおかっぱヘアもトレードマークになっていて。ちなみに、あまりに動かないあのヘアスタイル、どうやって固定しているのか聞いたら、毎回「地毛です！」って返ってくるんです（笑）。そんな彼女たちの世界観も最高ですし、もっともっと世界に羽ばたいてほしいですね。