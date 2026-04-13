日本テレビの報道番組とNNNの各局は今年、「あす大災害、だとしたら？」をテーマに防災・減災を考えます。13日は、「土地勘のない旅行先で被災したら？」について、社会部災害担当・藤吉有咲記者とともにお伝えします。

■「重ねるハザードマップ」活用を

斎藤佑樹キャスター

「僕自身、出張で全国さまざま行くことがあるんですが、行った先々で災害が起きること、なかなか想像してないですし、確かに、どこに行っても災害のリスクというものはありますよね」

今月末にはゴールデンウイークの大型連休も控える中で、知らない土地での災害リスクの確認方法をみていきたいと思います。

活用できるのが、国土交通省が提供している「重ねるハザードマップ」です。地名や住所を入力すると、どんな災害リスクがそこにあるのかを確認できます。

例えば、日本テレビのある「港区東新橋」で検索すると、想定内容として「最悪の場合、高潮による浸水が発生」するとしていて、被害規模としては「床下浸水に相当する深さ」と出てきました。

同じように、津波や土砂災害、洪水などのリスクを簡単に確認することができます。

斎藤佑樹キャスター

「旅行に行く前に調べることで、安心にもつながりますね」

災害はいつ起きるかわからないので、こうしたことがとても重要です。

■災害が起きた時への工夫 観光地にも広がる

一方で観光地としても、災害が起きた時への工夫が広がっています。

神奈川県鎌倉市の人気観光地、小町通りでは先月、街灯に新しく鎌倉武士の旗が掲げられました。そこには、津波が起きた際に矢印で逃げる方向が描かれています。

斎藤佑樹キャスター

「ユーモアがあってすごくわかりやすいですね」

実は鎌倉市は最悪の場合、最大14.5メートルの津波が押し寄せる推定がされています。また、津波到達までの時間は最速の場合にわずか8分。小町通りにも、その被害が及ぶ可能性があるんです。

私も小町通りを歩いてみたのですが、周りがお店に囲まれていて、逃げるべき高台の方角がわかりにくいんです。

この取り組みは実際に去年7月、鎌倉で津波警報が発表された時に外国の観光客などから、「どこに行けばいいかわからない」との声があがったことなどから、商店会と地元の学生などがタッグを組んで制作が進められました。

鈴江奈々キャスター

「外国の皆さんは、地理的なことがわからないだけではなく、言葉の壁もありますから、こういった取り組みが進むといいですね」

ほかにも多くの外国人観光客が訪れる浅草では今年3月、土地勘のない人や、外国人がチラシなどの情報だけで避難場所にたどり着けるか検証を行いました。

日本に来たばかりの留学生が参加することで、土地勘がなくても避難できる環境作りのために課題を洗い出したんです。

■災害に備え、私たちにできることは…

斎藤佑樹キャスター

「旅行中の災害に備えて、私たちが準備としてできることはどんなことがありますか」

都市の防災に詳しい東京大学の廣井悠教授によりますと、まず、宿泊先の災害リスクや安全な避難場所などを確認しておくこと。そして、スマホが通じなくなった時の家族間での連絡手段を決めておくことも重要だといいます。

また、旅行の持ち物としては、少なくとも、スマホが使えなくなっても防災情報を受け取れる携帯ラジオのようなものや、常備薬があるといいということでした。

斎藤佑樹キャスター「万全に備えた上で、旅行先では楽しくすごすということができればいいですね」