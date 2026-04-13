おととしの能登半島地震で被害を受けた金沢城公園と兼六園の石垣。現地では、まだ、その傷跡が残り続けています。この石垣の復旧工事に向け13日、専門家による会議が行われました。



大小さまざまに並べらえた石たち。



その数は1500個近くに及びます。



これは全て、元は金沢城と兼六園の石垣に使われていたものです。

能登半島地震の影響で、金沢城公園と兼六園では、複数箇所の石垣が崩落するなどの被害が発生しました。





こちらは、2年前に撮影した本丸南石垣。当時は、大きな石垣が転げ落ちていました。13日に改めて同じ場所を見てみると…河合 紗花 記者：「あちらの石垣は、高さ約9メートルにわたって崩落し、現在はビニールシートや土のうで保護されています」こうした石垣の被害は崩落が7か所、変形が23か所あり、合わせて30か所にのぼります。こうした石垣の復旧に向け、13日は今年度初となる専門家らの会議が行われました。

今後始まる復旧では、強度を確保するために新しい石材を追加する一方、本来の石垣と同じ伝統的な積み方で復旧していくことが確認されました。



東北芸術工科大学文化財保存修復研究センター・北野 博司 センター長：

「端的にいって着実に一歩ずつ進んできている感じがあります。伝統的な技能あるいは材料、そういう工法の中で、しっかり復旧案というのがきょう、出来上がったんだと理解してます」



石川県では、本丸南石垣など解体と調査の完了した3地点については、早ければ6月から積直し工事に着手するとしています。

