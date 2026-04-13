俳優の山時聡真と女優の菅野美穂が１３日、都内でダブル主演映画「９０メートル」（中川駿監督）の公開御礼舞台あいさつに出席し、新生活を送る社会人らへ力強すぎるエールを送った。

菅野は、新生活シーズンにちなみ、今春新たに始めたいことをトーク。本作で親子役を演じた山時が、ＴＢＳ系ドラマ「時すでにおスシ！？」（火曜・後１０時）にすし職人を目指す青年役で出演中であることから、菅野は「私、最近包丁を研いでないなと。研いで包丁さばきを磨きたい」と刺激を受けた様子だった。

さらに、奮闘する社会人に向けてエールを求められると、突如、菅野は「元気があれば何でもできる！気合だ気合だ気合だ〜！」と絶叫。山時の背中をたたきながら、「皆さん、元気があればなんでもできる！気合だ！」と力強すぎるエールを送り、会場から大きな笑いが起こった。

直後、菅野は「作品とあまりに違いすぎる舞台あいさつになってしまって…」と笑いながら、観客に謝罪。本作は難病を抱える母親（菅野）と、進学先などに悩みながら介護をする息子（山時）の絆を描いており、「舞台あいさつはこうでしたが、ぜひ映画をみていただいて楽しんで」と呼びかけた。