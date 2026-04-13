ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６５、伊７９ｂｐ　先週末から変化なく
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:26時点）（%）
ドイツ　　　　3.067
フランス　　　3.714（+65）
イタリア　　　3.854（+79）
スペイン　　　3.522（+46）
オランダ　　　3.191（+12）
ギリシャ　　　3.821（+75）
ポルトガル　　　3.475（+41）
ベルギー　　　3.63（+56）
オーストリア　3.352（+29）
アイルランド　3.293（+23）
フィンランド　3.356（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）