ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６５、伊７９ｂｐ 先週末から変化なく
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６５、伊７９ｂｐ 先週末から変化なく
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:26時点）（%）
ドイツ 3.067
フランス 3.714（+65）
イタリア 3.854（+79）
スペイン 3.522（+46）
オランダ 3.191（+12）
ギリシャ 3.821（+75）
ポルトガル 3.475（+41）
ベルギー 3.63（+56）
オーストリア 3.352（+29）
アイルランド 3.293（+23）
フィンランド 3.356（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:26時点）（%）
ドイツ 3.067
フランス 3.714（+65）
イタリア 3.854（+79）
スペイン 3.522（+46）
オランダ 3.191（+12）
ギリシャ 3.821（+75）
ポルトガル 3.475（+41）
ベルギー 3.63（+56）
オーストリア 3.352（+29）
アイルランド 3.293（+23）
フィンランド 3.356（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）