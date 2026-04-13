高知県の四万十川では、屋形船の上で式を挙げる恒例の船上結婚式がおこなわれ、1組の夫婦が永遠の愛を誓いました。



4月11日、四万十市を流れる四万十川で船上結婚式をおこなったのは、地元出身で愛媛県宇和島市在住の西山航瑠さんと神奈川出身のさやかさん夫婦です。



2人はオンラインで2年前に知り合い、半年間の交際を経て、4月10日の「四万十の日」に入籍しました。

四万十川にちなんだ結婚式をしようと地元企業の協力のもと屋形船で式を挙げることにしました。





雄大な四万十川を前に2人は永遠の愛を誓いました。■西山さん夫婦「これから先、この雄大な四万十川のように強く広い心を持ち、永遠に変わることなく、喜びも悲しみも分かち合い、どんな困難も2人で乗り越えていきます」また、佐田沈下橋の上からフラワーシャワーもおこなわれ、西山さん夫婦は、盛大な祝福を受けていました。■西山航瑠さん・さやかさん夫婦「川も美しいですし、奥さんが美しいので最高な気分です」「ずっと仲良しでいられるようにしたい」四万十川の悠久の流れのように変わらぬ愛を誓った2人、一生の思い出になる人生の新たな船出となりました。