2024年9月、高知県香南市の高知東部自動車道で車2台が正面衝突し4人が死傷した事故で、過失運転致死傷の罪に問われている男の被告人質問が4月13日に高知地裁で行われました。



過失運転致死傷の罪に問われているのは高知市瀬戸東町の無職竹粼壽洋被告（61歳）です。



起訴内容によりますと竹粼被告は2024年9月21日午後、香南市の東部自動車道で普通乗用車を運転中に対向車線にはみ出し、前から来た大阪市の男性が運転するミニバンと衝突。ミニバンの後部座席に乗っていた当時1歳の男の子が死亡するなど4人が死傷し、竹粼被告は過失運転致死傷の罪に問われています。





被告人質問で、竹粼被告は事故の前後などについて「あまり覚えていない」と繰り返しました。また、運転中にサンダルを履き替えていたことについて「これまでも時間短縮などのためにゴルフの練習に行く車内で運転中に靴やズボンを履き替えたことが2年間で50回近くあり、怖いと感じることがあった」と話し、なぜ繰り返したのか問われると「考えが甘かった」と述べました。裁判の後、死亡した男の子の両親が会見を開き、竹粼被告が危険な運転を繰り返していたことについて怒りをあらわにした一方、同じ心境になる人をこれから先増やしたくないと述べました。■遺族「時代が変わるとともに事故の形も変わってきているし、変わっていくと思っている。その時代に合った柔軟なやり方をやっていかないと、こうした事故は無くならないし、これ以上同じ心境の人はできる限り増やしたくない」次回の公判は6月3日に開かれます。