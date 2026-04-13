GOAT実行委員会は5月28日、後楽園ホールで「キックボクシングフェス.2 GOAT」を行うことを13日、都内で発表した。

キックボクシングフェス「GOAT」は“キックボクシングのフェス”というコンセプトで、昨年10月30日に後楽園ホールにて第1回大会を開催。各団体・ジム協力で那須川龍心―“ムエタイMVP”チャラームダム、松倉信太郎のISKA世界王座挑戦、龍聖―ロムイーサンの一戦を実現。地上波でテレビ東京系列全国6局ネットでも放送された。 今回の第2回大会の対戦カードはISKAユニファイドルール世界スーパーフェザー級タイトル戦3分3R延長1Rで王者・寺田匠（25＝team VASILEUS）がドミニク・リード（31＝ニュージーランド）と初防衛戦を行う。 防衛戦を行う寺田は「前回、悔しい結果に終わって、何しても楽しくなくて、そこにオファーをいただいて、即決した。必ずリングで借りを返すの注目してもらったらうれしいです」とあいさつ。GOATについては「前回見て、お金掛けてるなと思う。そこで試合ができるのは楽しみですね。地上波は自分たちもTVで格闘技を見ていたので、自分も写ると思うとワクワクします」と気持ちが高ぶっているようだ。対戦相手には「何回か見たけど、凄い攻撃的でいい選手だと思うが、でもここで負けていたらやばいな」と勝利のみを目指す。初の防衛戦には「防衛戦より寺田匠の復帰戦として見てほしい」と話した。

また、第2回大会もテレビ東京系列6局ネットで5月31日午後4時から同5時15分、全国放送が決まった。解説はONEで活躍する武尊が務める。