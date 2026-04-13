GOAT実行委員会は5月28日、後楽園ホールで「キックボクシングフェス.2 GOAT」を行うことを13日、都内で発表した。

キックボクシングフェス「GOAT」は“キックボクシングのフェス”というコンセプトで、昨年10月30日に後楽園ホールにて第1回大会を開催。各団体・ジム協力で那須川龍心―“ムエタイMVP”チャラームダム、松倉信太郎のISKA世界王座挑戦、龍聖―ロムイーサンの一戦を実現。地上波でテレビ東京系列全国6局ネットでも放送された。 今回の第2回大会の対戦カードはISKAユニファイドルール世界ライトウエルター級王座決定戦3分3R延長1RでRISEスーパーライト級王者の白鳥大珠（30＝TEAM TEPPEN）と2階級制覇を狙うクリストファー・ウォルター（30＝フランス）との対戦が発表された。

この日、会見した恋愛リアリティーショーにも出演し“モテ男”の白鳥は「キックボクシングを盛り上げるいい舞台に出させてもらうが、格闘技以外の活動が増えてきた。そういう活動も格闘技のため、世間の人に広めたい思いで活動している。今回地上波もありますし、TVで格闘技をやることがなかなかないので、あとは試合で見せるしかない。直近でカピタンに負けたので今回はしっかり結果で伝えたい」と意気込む。「国際戦が多いけど、名前が知られてなくて、強い選手が多い。油断したくない」とやる気を見せる。

GOATには「去年は（那須川）龍心がメインでやっていた。普段と違うイベントとして華やかだな。地上波で唯一の舞台。また格闘技の人気を燃えさせるためにもいい舞台ができた。テレビ離れもあるかど、いいチャンスだなと。結果で見せたい」とイメージを持つ。対戦相手には「欧州のオーソドックスのファイター。パンチも打ってきますし、相手どうこうでなくて、前回の試合で負けてしまって、見せらるものを仕上げて、くよくよしても仕方ない。試合で失ったものは試合で返すしかない」と復帰戦での勝利を目指す。ISKAのベルトには「去年、王者と対戦してタイトル懸けてくれといったらダメだった。ISKAは昔からあるベルトでベルトかっこいいから獲りたい」とベルト奪取を誓う。「格闘家の魅力を伝えたい」とより知名度を上げたいという。「格闘家はもてるんだよ。地上波で（自分を見たら）惚れちゃうんじゃないか。だからみんなにみてほしいです」とモテ男の本領発揮だ。元AKB48の永尾まりやと真剣交際には「順調です。4月1日発表して勝って言いたかった」と苦笑いした。

また、第2回大会もテレビ東京系列6局ネットで5月31日午後4時から同5時15分、全国放送が決まった。解説はONEで活躍する武尊が務める。